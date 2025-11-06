26 человек заразились бруцеллезом в Западном Казахстане

Как сообщила руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Западно-Казахстанской области Динара Жанагбергенова, данный показатель составляет 3,7 случая на сто тысяч человек населения.

По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 31 случай заболевания, количество заразившихся уменьшилось на пять человек.

— По результатам эпидемиологического расследования установлено, что 17 заразились инфекцией при работе в личных подсобных хозяйствах — во время ухода за животными, при отеле скота и во время его забоя. Бруцеллез — это опасное инфекционное заболевание, передающееся от животных, чаще всего от крупного рогатого скота, овец, коз, верблюдов и свиней, — отметила Динара Жанагбергенова.

Руководитель департамента подчеркнула, что основными признаками бруцеллеза являются повышение температуры тела, боли в суставах и мышцах, слабость и повышенная потливость.

— В этой связи напоминаем о необходимости соблюдения мер профилактики. Прежде всего следует тщательно варить и кипятить продукты животного происхождения — молоко и мясо — перед употреблением. Недопустимо пить сырое молоко и употреблять продукты, приготовленные из него без термической обработки. При уходе за животными, доении или разделке мяса необходимо обязательно использовать перчатки. Больных животных следует содержать отдельно, а продукты, полученные от них, запрещается употреблять в пищу. Руки нужно часто и тщательно мыть с мылом. При появлении симптомов заболевания не следует заниматься самолечением — необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу, — подчеркнула глава департамента.

Напомним, ранее сообщалось, что в 1,2 раза снизилась заболеваемость ОРВИ в Казахстане по сравнению с прошлым годом.