В 1,2 раза снизилась заболеваемость ОРВИ в Казахстане по сравнению с прошлым годом

По данным ведомства, за неделю с 23 по 29 октября в стране зарегистрировано 106 930 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 1,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого эпидемиологического сезона.

Среди заболевших 66% составляют дети до 14 лет — 750 319 случаев. С начала сезона лабораторно подтверждено 45 случаев гриппа типа А (H3N2), из них 23 — у детей. Также проведено 1456 лабораторных исследований на негриппозные вирусы, положительные результаты получены в 30% случаев. Наиболее часто выявляются риновирус (60%), парагрипп (14,4%) и бокавирус (10,5%). В стационарах страны развернуто 7 222 инфекционные койки, из которых сейчас занято 39%. Госпитализированы 2 793 пациента, в том числе 2 433 с ОРВИ и 360 с пневмониями.

— Перегрузки инфекционных отделений не наблюдается — во всех регионах имеется достаточный резерв коек на случай дальнейшего роста заболеваемости, — проинформировали в Минздраве.

В рамках вакцинации против гриппа для уязвимых групп населения закуплено 2,1 млн доз вакцины, что позволяет охватить 11% населения при рекомендуемом уровне ВОЗ не менее 10%. По состоянию на 29 октября, привито 1 689 178 человек, вакцинация продолжается.

По данным ВОЗ, в Европе наблюдается рост активности вирусов гриппа — в шести странах уровень заболеваемости превысил базовую линию, в Испании и Норвегии зарегистрирована эпидемия. Из 129 случаев гриппа 98% приходятся на вирус типа А.

В США активность вирусов остается низкой: на 38 неделе зафиксировано 27 случаев гриппа.

В странах Азии (Катар, Сингапур) зарегистрированы локальные вспышки вирусов гриппа A (H1N1)pdm09, A (H3N2) и типа B.

