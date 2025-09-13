Как уберечься от ОРВИ и гриппа — рекомендация врача

‎Как сообщили в управлении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, ежегодно эпидемическим сезоном по заболеваемости ОРВИ и гриппом считается период с октября по апрель.

Мы побеседовали с руководителем управления Комитета Жасуланом Алпысбаевым — он ответил на наши вопросы и дал полезные рекомендации.

— Какие меры предосторожности нужно соблюдать в сезон гриппа и ОРВИ?

— Важными компонентами противовирусной защиты в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа является сбалансированное, богатое витаминами питание, употребление достаточного количества воды, полноценный отдых, активный образ жизни, отказ от вредных привычек, снижающих сопротивляемость организма к любым, в том числе инфекционным заболеваниям и соблюдение правил личной гигиены.

— Как отличить симптомы гриппа от других простудных заболеваний?

— Грипп чаще начинается внезапно с высокой температуры 38-39С, выраженной слабости, ломоты в теле, интенсивной головной боли и кашля. Обычная простуда (ОРВИ) развивается постепеннее, с более умеренной температурой и насморком. Однако по симптомам нельзя наверняка отличить — при подозрении на простудные заболевания незамедлительно обратиться к врачу и при необходимости сдавать тесты.

— Какие советы Вы дадите родителям по защите детей в сезон гриппа?

— Для защиты детей в сезон гриппа очень важно сделать прививку, так как она помогает снизить риск тяжелых осложнений. В целях проведения неспецифической профилактики необходимо сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, нужно использование маски в местах скопления людей, употреблять, как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), приучать ребенка к ведению здорового образа жизни и сбалансированному питанию. В случае заболевания необходимо оставаться дома, сделать вызов врача, не посещать детский сад, школу во избежание дальнейшего распространения инфекции.

— Почему врачи рекомендуют делать прививку именно в сентябре–октябре?

— Оптимальное время для вакцинации против гриппа — сентябрь и октябрь, поскольку именно в этот период иммунная система успевает сформировать стойкий иммунитет до начала пика заболеваемости, который обычно приходится на зимние месяцы. Вакцинация заблаговременно позволяет организму выработать антитела, необходимые для борьбы с вирусом, и снизить риск заражения в период эпидемии.

— Как прививка помогает защитить от гриппа и его осложнений?

— После введения вакцины организм начинают вырабатывать антитела, которые нейтрализуют вирус при попадании в организм. Это значительно снижает вероятность заболевания и, в случае заражения, облегчает течение болезни, минимизируя риск развития серьезных осложнений, таких как пневмония, бронхит или синусит.

— Какие группы населения особенно важно прививать?

— В рамках гарантированного объема медицинской помощи согласно Национальному календарю профилактических прививок Республики Казахстан вакцинации против гриппа подлежат:

дети, состоящие на динамическом наблюдении в медицинской организации;

дети, оставшиеся без попечения родителей;

лица медико-социальных учреждений для престарелых;

лица с инвалидностью;

медицинские работники;

лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям.

Вакцинацию против гриппа также рекомендуется проводить лицам, имеющим высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям — беременным, медицинским работникам, педагогам, военнослужащим, лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, пожилым людям (старше 65 лет) на добровольной основе.

— Какие виды вакцин от гриппа доступны в Казахстане в этом сезоне?

На предстоящий эпидемиологический сезон гриппа для обеспечения иммунизации наиболее уязвимых групп населения в рамках ГОБМП, Единым дистрибьютором закуплена вакцина «Гриппол® плюс» (Вакцина гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная) производства ООО НПО Петровакс Фарм, РФ.

— Есть ли противопоказания для вакцинации от гриппа?

Любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого, родителей или законных представителей.

С целью предупреждения неблагоприятных проявлений после иммунизации, вакцинация проводится с учетом состояния здоровья прививаемого и противопоказаний к введению вакцин.

Основные противопоказания к вакцинации включают аллергические реакции на предыдущие вакцины против гриппа или на компоненты вакцины (на белок куриного яйца, компоненты среды для культивирования штаммов (белки, антибиотики и другие вещества), острые заболевания, а также состояния, при которых врачи откладывают вакцинацию (например, острые инфекционные и неинфекционные заболевания средней и тяжелой степени тяжести вне зависимости от температуры).

Напомним, в Казахстане началась подготовка к новому эпидемическому сезону. Главный государственный санитарный врач Сархат Бейсенова подписала постановление о мерах против гриппа, ОРВИ и COVID-19 на 2025–2026 годы.