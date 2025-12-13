245 тысяч дефектов в оказании медуслуг по ОСМС выявили в Шымкенте

В системе ОСМС в Шымкенте работают 177 медицинских учреждений, включая 34 государственные и 143 частные клиники. Из них 43 оказывают стоматологические услуги.

— Фонд ведет постоянный мониторинг качества медицинских услуг. На сегодняшний день выявлено более 245 тысяч дефектов по качеству и объему оказанных услуг, сумма выставленных штрафов медицинским организациям составила свыше 1,1 млрд тенге. Большинство нарушений зафиксировано при оказании консультативно-диагностических услуг. С начала года также поступило более 300 жалоб на качество услуг, из которых 148 оказались необоснованными и были отозваны самими пациентами, — отметила директор городского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сауле Дуйсенбаева.

Для сокращения числа обращений усиливается работа внутреннего аудита, внедряются элементы репутационного менеджмента. Рост конкуренции среди медорганизаций также способствует повышению качества услуг.

Местный бюджет возьмет часть взносов на себя

Сегодня в Шымкенте застрахованы свыше 1 миллиона человек, или 81,7 % населения. Взносы за почти 800 тысяч льготных категорий граждан оплачивает государство. При этом незастрахованными остаются 232 тысячи жителей, из них более 55 тысяч — представители социально уязвимых категорий.

С 2026 года страховые взносы за граждан с низким уровнем дохода из категорий D и E, а также за официально зарегистрированных безработных будут оплачивать местные исполнительные органы.

Как получить бесплатные лекарства

С начала года амбулаторными бесплатными лекарствами были обеспечены более 155 тысяч жителей Шымкента. Препараты выдавались по 83 нозологиям.

Чтобы получить лекарства, необходимо обратиться к участковому врачу, который после осмотра и оценки состояния пациента выписывает рецепт в аптеку при поликлинике.

При оказании экстренной, стационарной и стационарозамещающей помощи все лекарственные средства предоставляются бесплатно.

Наиболее востребованная услуга

Медицинская реабилитация остается одним из самых востребованных и при этом наиболее дорогостоящих видов помощи в пакете ОСМС. Финансирование направления ежегодно растет.

Жители могут пройти реабилитацию при тяжелых состояниях, таких как инсульт, травмы, кардиохирургические операции, а также при лечении основных и хронических заболеваний. Для детей, включая тех, кто страдает врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом и другими заболеваниями, предусмотрен расширенный перечень возможностей.

— Сегодня необходимую помощь в Шымкенте оказывают 34 медицинских организаций по кардиологическим, неврологическим, ортопедическим, общим реабилитационным мероприятиям. а также по травматологическим и пульманологическим направлениям. В этом году лечебные учреждения города оказали более 320 тысяч реабилитационных мероприятий, — отметила Сауле Дуйсенбаева.

Если пациенту необходим курс реабилитации, он должен обратиться в свою поликлинику. Решение о назначении курса принимает реабилитолог или специальная комиссия при наличии соответствующих показаний.

Значительная часть финансирования направляется на сложные операции, такие как кардиохирургические и нейрохирургические вмешательства. В этом году в медицинских организациях проведена 1 трансплантация сердца и 17 трансплантаций почки. За последние пять лет 23 пациентам установлены искусственные сердца. Стоимость таких операций может достигать от 10 до 77 млн тенге, и их финансирование через страховой фонд является существенной поддержкой для жителей. Фонд ежемесячно перечисляет все поступающие взносы медицинским организациям в оплату услуг, оказанных в рамках ГОБМП и ОСМС.

