ОСМС для беременных: что нужно знать

Я беременна и официально работаю. Нужно ли платить взносы?

Если вы официально трудоустроены, взносы и отчисления в ОСМС производит работодатель. Ежемесячно от вашей заработной платы удерживается два процента в качестве взносов, а из средств работодателя перечисляются отчисления в размере трех процентов. До выхода в отпуск по беременности все эти обязательства сохраняются за вашим работодателем.



Я беременна, нигде не работаю, ИП нет. Как мне получить страховку?

Неработающие беременные женщины относятся к льготной категории граждан, за которых взносы в ОСМС оплачивает государство. Для этого необходимо встать на учет по беременности в поликлинике по месту прикрепления. После передачи данных в систему женщине присваивается статус «застрахована». То есть самостоятельно оплачивать взносы не нужно.



Я беременна и зарегистрирована как ИП. Доходов нет, сдаю отчет «по нулям». Вхожу ли я в льготную категорию?

Льготная категория звучит как «неработающая беременная женщина», то есть это женщины, состоящие на учете по беременности, официально не трудоустроенные и не зарегистрированные как ИП. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и деятельность не приостановлена официально, необходимо оплачивать взносы на ОСМС в качестве ИП (5 950 тенге в 2025 году).

Даже если вы сдаете «нулевую» декларацию, ИП считается действующим. Чтобы войти в льготную категорию, нужно закрыть или официально приостановить деятельность ИП.



Почему я утратила льготный статус по беременности, хотя не работаю официально?

Льготный статус может быть снят, если в системе начинают отражаться обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления, которые по сути являются платежами от полученного дохода. То есть женщина перестала соответствовать критериям «неработающей».

Возможно, вы зарегистрировались как ИП (такая практика наблюдается среди беременных) и стали производить отчисления. Чтобы восстановить льготный статус, необходимо официально приостановить его деятельность.



Нужна ли беременной страховка в ОСМС?

Да. Все беременные должны быть застрахованы в системе ОСМС, так как большая часть медицинской помощи при беременности и родах предоставляется в рамках ОСМС. Работающие женщины застрахованы за счет отчислений и взносов работодателя, индивидуальные предприниматели – за счет собственных взносов, неработающие – за счет государства.



Где и когда нужно встать на учет по беременности?

Женщину ставят на учет по беременности в той поликлинике, к которой относится ее адрес проживания. Если беременная ранее обслуживалась в другой организации ПМСП, необходимо будет прикрепиться согласно территориальному признаку.

Встать на медицинский учет нужно до 12 недель беременности.



Кто может поставить беременную на учет?

Для постановки на учет женщина обращается к акушеру-гинекологу в поликлинике прикрепления. Прием проводится в рамках ОСМС и требует наличия статуса застрахованной.

Если же пациентка не застрахована, возможно обращение к врачу общей практики или акушерке, чей прием проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

После постановки на учет и при отсутствии доходов беременная будет затем застрахована по льготной категории.



Какие медицинские услуги доступны беременной в поликлинике?

Беременная становится на учет, за ней ведется наблюдение. Согласно срокам беременности проводятся лабораторные анализы, ультразвуковые исследования в рамках трехэтапного пренатального скрининга, консультации профильных врачей при наличии показаний для этого. Может понадобится направление в дневной или круглосуточный стационар по необходимости.

Все услуги предоставляются в рамках ГОБМП и ОСМС.



