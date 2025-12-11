РУ
    10:51, 11 Декабрь 2025

    ОСМС для беременных: что нужно знать

    Официальный представитель Фонда социального медицинского страхования Забира Оразалиева отвечает на самые распространенные вопросы, связанные с взносами, статусом в ОСМС, бесплатными медицинскими услугами, передает Kazinform.

    беременные
    Фото: Freepik

    Я беременна и официально работаю. Нужно ли платить взносы?
    Если вы официально трудоустроены, взносы и отчисления в ОСМС производит работодатель. Ежемесячно от вашей заработной платы удерживается два процента в качестве взносов, а из средств работодателя перечисляются отчисления в размере трех процентов. До выхода в отпуск по беременности все эти обязательства сохраняются за вашим работодателем.

    Я беременна, нигде не работаю, ИП нет. Как мне получить страховку?
    Неработающие беременные женщины относятся к льготной категории граждан, за которых взносы в ОСМС оплачивает государство. Для этого необходимо встать на учет по беременности в поликлинике по месту прикрепления. После передачи данных в систему женщине присваивается статус «застрахована». То есть самостоятельно оплачивать взносы не нужно.

    Я беременна и зарегистрирована как ИП. Доходов нет, сдаю отчет «по нулям». Вхожу ли я в льготную категорию?
    Льготная категория звучит как «неработающая беременная женщина», то есть это женщины, состоящие на учете по беременности, официально не трудоустроенные и не зарегистрированные как ИП. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и деятельность не приостановлена официально, необходимо оплачивать взносы на ОСМС в качестве ИП (5 950 тенге в 2025 году).
    Даже если вы сдаете «нулевую» декларацию, ИП считается действующим. Чтобы войти в льготную категорию, нужно закрыть или официально приостановить деятельность ИП.

    Почему я утратила льготный статус по беременности, хотя не работаю официально?
    Льготный статус может быть снят, если в системе начинают отражаться обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления, которые по сути являются платежами от полученного дохода. То есть женщина перестала соответствовать критериям «неработающей».
    Возможно, вы зарегистрировались как ИП (такая практика наблюдается среди беременных) и стали производить отчисления. Чтобы восстановить льготный статус, необходимо официально приостановить его деятельность.

    Нужна ли беременной страховка в ОСМС?
    Да. Все беременные должны быть застрахованы в системе ОСМС, так как большая часть медицинской помощи при беременности и родах предоставляется в рамках ОСМС. Работающие женщины застрахованы за счет отчислений и взносов работодателя, индивидуальные предприниматели – за счет собственных взносов, неработающие – за счет государства.

    Где и когда нужно встать на учет по беременности?
    Женщину ставят на учет по беременности в той поликлинике, к которой относится ее адрес проживания. Если беременная ранее обслуживалась в другой организации ПМСП, необходимо будет прикрепиться согласно территориальному признаку.
    Встать на медицинский учет нужно до 12 недель беременности.

    Кто может поставить беременную на учет?
    Для постановки на учет женщина обращается к акушеру-гинекологу в поликлинике прикрепления. Прием проводится в рамках ОСМС и требует наличия статуса застрахованной.
    Если же пациентка не застрахована, возможно обращение к врачу общей практики или акушерке, чей прием проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
    После постановки на учет и при отсутствии доходов беременная будет затем застрахована по льготной категории.

    Какие медицинские услуги доступны беременной в поликлинике?
    Беременная становится на учет, за ней ведется наблюдение. Согласно срокам беременности проводятся лабораторные анализы, ультразвуковые исследования в рамках трехэтапного пренатального скрининга, консультации профильных врачей при наличии показаний для этого. Может понадобится направление в дневной или круглосуточный стационар по необходимости.
    Все услуги предоставляются в рамках ГОБМП и ОСМС.

    Ранее Фонд социального медицинского страхования разъяснил, как пациенты могут получать медицинские услуги в частных клиниках по системе ОСМС, и в каких случаях действует этот механизм.

