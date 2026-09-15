2,4 тысячи км дорог отремонтируют в Казахстане

В Казахстане продолжается модернизация местной дорожной сети: в 2026 году строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено 2,4 тыс. км дорог, а долю дорог в нормативном состоянии планируется довести до 92%, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

Наряду с реализацией крупных проектов на республиканской сети, государством уделяется внимание состоянию местных дорог, которые обеспечивают транспортную связь между населенными пунктами и внутри регионов.

— Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет около 70 тыс. км. На сегодняшний день 91% данной сети находится в нормативном состоянии. Работа по дальнейшему улучшению состояния местных дорог продолжается с учетом их технического состояния и потребностей регионов. По итогам 2026 года планируется привести в нормативное состояние 92% Так, в текущем году строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено 2,4 тыс. км автомобильных дорог местного значения. До конца года планируется завершить работы на 2,3 тыс. км и ввести их в эксплуатацию, — отметили в Минтранспорта РК.

Крупные дорожные проекты в регионах

В числе крупных проектов, планируемых закончить в текущем году, — реконструкция автогужевого моста города Семей, реконструкция дороги областного значения «Туркестан — Шаульдер», II очередь, протяжённостью 17 км, а также реконструкция дороги областного значения «Лепси — Актогай», протяженностью 110 км.

Где ремонтируют больше всего дорог

Наибольший объем местных дорог в текущем году охвачен работами в Карагандинской области — 223 км, Костанайской области — 184 км и Северо-Казахстанской области — 164 км. Работы также ведутся в других регионах страны в соответствии с приоритетами развития местной дорожной сети.

Развитие областных и районных дорог имеет непосредственное значение для транспортной связанности населенных пунктов. Местная дорожная сеть обеспечивает выход населенных пунктов на дороги более высокого значения, связь районов с областными центрами, а также доступ населения к объектам социальной и экономической инфраструктуры.

Таким образом, развитие автомобильных дорог в стране ведется по всей дорожной сети. Одновременно с модернизацией республиканских маршрутов принимаются меры по улучшению состояния областных и районных дорог, что позволяет последовательно повышать качество и надёжность транспортной инфраструктуры во всей стране.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил железнодорожные перевозки зерна до 9,3 млн тонн.