Казахстан увеличил железнодорожные перевозки зерна до 9,3 млн тонн

В Казахстане сохраняется положительная динамика железнодорожных перевозок зерна. За восемь месяцев 2026 года по железной дороге перевезено 9,3 млн тонн зерна, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года, передает Kazinform со ссылкой на Минтранспорта.

В Министерстве транспорта отметили, что за аналогичный период 2025 года — объем перевозок составил 8,2 млн тонн.

— С началом нового сезона уборочной кампании уже перевезен первый миллион тонн зерна. В августе текущего года объем железнодорожных перевозок составил 1,1 млн тонн, увеличившись на 35% по сравнению с августом прошлого года. Значительный рост отмечается и в экспортных перевозках. За восемь месяцев 2026 года на внешние рынки по железной дороге отправлено 7,2 млн тонн зерна, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,3 млн тонн), — сообщили в министерстве.

Основной объем экспортных перевозок пришелся на страны Центральной Азии — 4,8 млн тонн, что на 37% выше показателя прошлого года.

Узбекистан — 3,6 млн тонн (+50%)

Таджикистан — 1 млн тонн (+17%)

Афганистан — 655 тыс. тонн (+в 4,4 раза)

Китай — 558 тыс. тонн (+33%)

Для обеспечения стабильных и своевременных перевозок зерна создана рабочая группа по организации и координации перевозок зерна железнодорожным транспортом.