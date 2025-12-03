РУ
    23 дольщика подписали фиктивные договоры на 303 млн тенге в Мангистауской области

    Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по факту незаконного привлечения средств граждан под видом долевого строительства, передает Kazinform со ссылкой на ведомство. 

    строительство, құрылыс
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилого комплекса «Astana Rich Village» в городе Жанаозен без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.

    С целью привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной. В результате с 23 гражданами заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 303 млн тенге.

    Полученные деньги обналичены подозреваемыми из кассы предприятия якобы на покупку строительных материалов, но в действительности направлены на личные нужды. Строительство дома так и не завершено.

    В целях возмещения ущерба и защиты интересов пострадавших дольщиков с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Один из подозреваемых помещен под стражу, другой находится под залогом. 

    Ранее сообщалось, что проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе «Qyran». 

