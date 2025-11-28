2,2 млрд тенге выделено на реконструкцию теплосетей Костанайской области

Средства направлены на ремонт объектов теплоснабжения городов Костаная, Житикары, Аркалыка и водоснабжения Рудного.

— На реконструкцию главного паропровода ТЭЦ города Костанай направлено 188 млн тенге. Этот объект был введен в эксплуатацию в 1955 году. Последний частичный ремонт паропровода проводился в 2012 году. Модернизация позволит повысить надежность работы ТЭЦ в зимний период, — говорится в сообщении Кабмина.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в город Житикара было выделено 389 млн тенге на ремонт теплосетей в 11 микрорайоне, 269 млн — по ул. Ы. Алтынсарина и 205 млн — по ул. Жибек Жолы. Данные теплосети охватывают значительные массивы городской застройки, включая 183 многоквартирных дома, 2,5 тыс. малоэтажных домов. Общее количество потребителей тепловой энергии составляет 15,5 тыс. абонентов. В целом протяженность тепловых сетей города составляет 78 км, из них магистральных — 7,53 км.

— Также работы ведутся в городе Аркалык, где на реализацию третьей очереди проекта по реконструкции тепловых сетей направлено порядка 645 млн тенге. Согласно расчетам на 2025 год планируется обновить 1,6 км сетей из общей протяженности почти 10 км. К данной сети подключено 300 абонентов, включая общеобразовательную школу, — добавили в пресс-службе.

Проект по реконструкции системы водоснабжения город Рудный профинансирован на 500 млн тенге.

— Средства пойдут на модернизацию фильтровальной станции № 2 города, которая была введена в эксплуатацию в 1978 году. Проект обеспечит бесперебойное и качественное водоснабжение города Рудный, поселков Качар и Горняцкий, а также промышленных объектов — всего более 122 тыс. человек, а также стабильное прохождение отопительного сезона, — пояснили в Кабмине.

Отмечается, что принимаемые Правительством меры по модернизации позволят значительно укрепить инженерную инфраструктуру в регионе, повысить надежность и эффективность объектов тепло- и водоснабжения, сократить потери, обеспечить жителей и социально-значимые объекты теплом и водой.

