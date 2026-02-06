22 госуслуги в сфере недропользования оцифровали в Казахстане

В рамках встречи была продемонстрирована Единая платформа недропользования — ключевой цифровой инструмент сферы недропользования, разработанный для повышения прозрачности, эффективности и доступности государственных сервисов. Платформа объединяет государственные органы и недропользователей в едином цифровом пространстве и обеспечивает сквозное электронное взаимодействие участников отрасли.

На сегодня на платформе оцифрованы 22 государственные услуги, охватывающие основные процедуры в сфере недропользования — от подачи заявлений и получения лицензий до электронных аукционов и отчетностей лицензионных-контрактных условий.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено возможностям использования платформы для обеспечения отраслей стратегического значения, включая урановую отрасль.

Стороны обсудили перспективы интеграции данных и цифровых сервисов в целях повышения доступности.

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан и АО «Национальная геологическая служба» подчеркнули готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Агентством Республики Казахстан по атомной энергии в рамках цифровой трансформации отрасли и развития современной инфраструктуры управления недрами.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что совместная работа будет способствовать формированию единой экосистемы цифрового недропользования в Казахстане.

Ранее сообщалось, что земельные комиссии в Казахстане заменят цифровыми услугами.