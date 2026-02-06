22 госуслуги в сфере недропользования оцифровали в Казахстане
Министерство промышленности и строительства РК и Агентство РК по атомной энергии совместно с АО «Национальная геологическая служба» провели рабочую встречу для обсуждения перспектив цифрового сотрудничества в сфере недропользования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпром.
В рамках встречи была продемонстрирована Единая платформа недропользования — ключевой цифровой инструмент сферы недропользования, разработанный для повышения прозрачности, эффективности и доступности государственных сервисов. Платформа объединяет государственные органы и недропользователей в едином цифровом пространстве и обеспечивает сквозное электронное взаимодействие участников отрасли.
На сегодня на платформе оцифрованы 22 государственные услуги, охватывающие основные процедуры в сфере недропользования — от подачи заявлений и получения лицензий до электронных аукционов и отчетностей лицензионных-контрактных условий.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено возможностям использования платформы для обеспечения отраслей стратегического значения, включая урановую отрасль.
Стороны обсудили перспективы интеграции данных и цифровых сервисов в целях повышения доступности.
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан и АО «Национальная геологическая служба» подчеркнули готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Агентством Республики Казахстан по атомной энергии в рамках цифровой трансформации отрасли и развития современной инфраструктуры управления недрами.
По итогам встречи стороны выразили уверенность, что совместная работа будет способствовать формированию единой экосистемы цифрового недропользования в Казахстане.
Ранее сообщалось, что земельные комиссии в Казахстане заменят цифровыми услугами.