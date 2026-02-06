РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:11, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    22 госуслуги в сфере недропользования оцифровали в Казахстане

    Министерство промышленности и строительства РК и Агентство РК по атомной энергии совместно с АО «Национальная геологическая служба» провели рабочую встречу для обсуждения перспектив цифрового сотрудничества в сфере недропользования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпром.

    Фото: Министерство промышленности и строительства

    В рамках встречи была продемонстрирована Единая платформа недропользования — ключевой цифровой инструмент сферы недропользования, разработанный для повышения прозрачности, эффективности и доступности государственных сервисов. Платформа объединяет государственные органы и недропользователей в едином цифровом пространстве и обеспечивает сквозное электронное взаимодействие участников отрасли.

    На сегодня на платформе оцифрованы 22 государственные услуги, охватывающие основные процедуры в сфере недропользования — от подачи заявлений и получения лицензий до электронных аукционов и отчетностей лицензионных-контрактных условий.

    Отдельное внимание в ходе встречи было уделено возможностям использования платформы для обеспечения отраслей стратегического значения, включая урановую отрасль.

    Стороны обсудили перспективы интеграции данных и цифровых сервисов в целях повышения доступности.

    Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан и АО «Национальная геологическая служба» подчеркнули готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Агентством Республики Казахстан по атомной энергии в рамках цифровой трансформации отрасли и развития современной инфраструктуры управления недрами.

    По итогам встречи стороны выразили уверенность, что совместная работа будет способствовать формированию единой экосистемы цифрового недропользования в Казахстане.

    Ранее сообщалось, что земельные комиссии в Казахстане заменят цифровыми услугами.

    Теги:
    Недры земли Промышленность Министерство промышленности и строительства Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Автор
