    16:17, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Земельные комиссии в Казахстане заменят цифровыми услугами

    С 2027 года в Казахстане все процедуры в сфере земельных отношений полностью оцифруют. Об этом сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Мурат Темиржанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: СЦК

    По словам Темиржанова, граждане смогут получать государственные услуги в сфере земельных отношений без обращения в земельные комиссии через центры обслуживания населения или онлайн.

    — Со следующего года уже не будет даже такого органа как земельная комиссия. Все будет оцифровано. Гражданин будет приходить в ЦОН либо через свой смартфон, не приходя в ЦОН, как сегодня все остальные госуслуги получают, и получать эту госуслугу путем подачи просто соответствующей заявки, — сообщил он.

    Он отметил, что процесс цифровизации уже начался. Так, в январе были запущены три новые государственные услуги, в том числе автоматизировано продление права аренды земельных участков.

    — Раньше обязательно надо было за три месяца прийти в местный исполнительный орган. Это бюрократические процедуры. Не все это успевали, многие про это забывали. Сегодня мы этот процесс полностью автоматизировали, — пояснил Темиржанов.

    По его словам, переход к цифровому формату позволит сократить административные барьеры и упростить получение земельных услуг для граждан.

    Как сообщалось ранее, 2,1 млн га неиспользуемых земель в Казахстане досрочно вернули в 2025 году в госсобственность. 

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Земельный участок ЦОН Сфера услуг Цифровизация
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
