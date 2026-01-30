Земельные комиссии в Казахстане заменят цифровыми услугами

По словам Темиржанова, граждане смогут получать государственные услуги в сфере земельных отношений без обращения в земельные комиссии через центры обслуживания населения или онлайн.

— Со следующего года уже не будет даже такого органа как земельная комиссия. Все будет оцифровано. Гражданин будет приходить в ЦОН либо через свой смартфон, не приходя в ЦОН, как сегодня все остальные госуслуги получают, и получать эту госуслугу путем подачи просто соответствующей заявки, — сообщил он.

Он отметил, что процесс цифровизации уже начался. Так, в январе были запущены три новые государственные услуги, в том числе автоматизировано продление права аренды земельных участков.

— Раньше обязательно надо было за три месяца прийти в местный исполнительный орган. Это бюрократические процедуры. Не все это успевали, многие про это забывали. Сегодня мы этот процесс полностью автоматизировали, — пояснил Темиржанов.

По его словам, переход к цифровому формату позволит сократить административные барьеры и упростить получение земельных услуг для граждан.

Как сообщалось ранее, 2,1 млн га неиспользуемых земель в Казахстане досрочно вернули в 2025 году в госсобственность.