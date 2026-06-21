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    22 человека, включая детей, спасли после ливня в Туркестанской области

    В Туркестанской области спасатели эвакуировали 22 человека, оказавшихся в затруднительной ситуации из-за размытой после сильного ливня дороги, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным ведомства, накануне несколько семей выехали на отдых на природу. Однако при возвращении домой они попали под сильный дождь. В результате грунтовая дорога, расположенная в 20 километрах от села Кайнар вблизи водопада Жылык ата, оказалась размытой.

    Из-за ухудшения дорожных условий несколько легковых автомобилей и микроавтобус не смогли продолжить движение.

    На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. С помощью специальной техники спасатели эвакуировали людей и доставили их в село Кайнар.

    Всего в безопасное место были вывезены 22 человека, среди которых семь детей. В результате происшествия никто не пострадал. Медицинская помощь гражданам не потребовалась.

    В МЧС РК напомнили, что при поездках на природу необходимо учитывать погодные условия, заранее планировать маршрут и уточнять состояние дорог, особенно в период возможных осадков.

    Напомним, туристов из России и Алматы спасли во время шторма на Алаколе. Также спасателям и очевидцам удалось вовремя прийти на помощь к тонущей на Капчагайском водохранилище девушке. Кадры извлечения опубликовали в сети очевидцы.

     

    Дороги МЧС Дожди Регионы Казахстана Общество Непогода Спасатели
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор