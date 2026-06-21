Тонущую девушку спасли на Капчагайском водохранилище

В Конаеве спасатели МЧС вытащили из Капчагайского водохранилища 20-летнюю девушку, которая начала тонуть в 20 метрах от берега за пределами зоны для купания, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в МЧС, девушка 2005 года рождения тонула примерно в 20 метрах от берега за пределами буйковой зоны. Во время патрулирования акватории на территории одной из зон отдыха города Конаев сотрудники ведомства заметили пострадавшую и незамедлительно приступили к спасательной операции.

— Спасатели извлекли девушку из воды, оказали ей первую медицинскую помощь на берегу и передали бригаде скорой помощи. В сопровождении сотрудников МЧС пострадавшая была доставлена в городскую больницу Конаева, — сообщили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям спасателей жизнь девушки удалось спасти. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

МЧС напоминает отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не заплывать за буйки.

Напомним, в Балхаше запустили новый вертолет для спасательных операций.