KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Тонущую девушку спасли на Капчагайском водохранилище

    В Конаеве спасатели МЧС вытащили из Капчагайского водохранилища 20-летнюю девушку, которая начала тонуть в 20 метрах от берега за пределами зоны для купания, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

    Тонущую девушку спасли на Капчагайском водохранилище
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как сообщили в МЧС, девушка 2005 года рождения тонула примерно в 20 метрах от берега за пределами буйковой зоны. Во время патрулирования акватории на территории одной из зон отдыха города Конаев сотрудники ведомства заметили пострадавшую и незамедлительно приступили к спасательной операции.

    — Спасатели извлекли девушку из воды, оказали ей первую медицинскую помощь на берегу и передали бригаде скорой помощи. В сопровождении сотрудников МЧС пострадавшая была доставлена в городскую больницу Конаева, — сообщили в ведомстве.

    Благодаря оперативным действиям спасателей жизнь девушки удалось спасти. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

    МЧС напоминает отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не заплывать за буйки.

    Напомним, в Балхаше запустили новый вертолет для спасательных операций.

     

    МЧС Спасение Регионы Общество Водохранилище Капшагай
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор