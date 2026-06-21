Новый вертолет для спасательных операций запустили в Балхаше

В Балхаше начал круглосуточное дежурство новый вертолет авиационно-спасательного отряда AIR-112 МЧС Казахстана, предназначенный для поисково-спасательных операций, санитарной авиации и мониторинга ЧС, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-лейтенант Чингис Аринов дал старт работе нового авиационно-спасательного отряда AIR-112 в Балхаше.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

На круглосуточное дежурство заступил вертолет, который будет выполнять задачи по поиску и спасению людей, санитарной авиации, авиамониторингу и реагированию на чрезвычайные ситуации.

— В рамках реализации программы по созданию авиационно-спасательных отрядов и социальной поддержке специалистов ключи от служебной квартиры были вручены командиру авиационно-спасательного отряда AIR-112 Абаю Коржинбаю, — отметили в МЧС РК.

С работой нового подразделения ознакомился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Для базирования вертолета подготовлена обновленная авиационная база, обеспечивающая круглосуточную готовность экипажа и воздушного судна к выполнению задач по предназначению.

Создание авиаотряда в Балхаше, как подчеркнули в Министерстве, стало частью работы МЧС по развитию авиационной службы AIR-112 и расширению сети авиационно-спасательных подразделений по всей стране.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

Напомним, в ВКО локализовали лесной пожар площадью 13 гектаров, для ликвидации которого были задействованы наземные службы и авиация МЧС.