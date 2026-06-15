Туристов из России и Алматы спасли во время шторма на Алаколе

Сразу несколько отдыхающих оказались в опасности на озере Алаколь из-за резкого ухудшения погоды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел в районе села Коктума Алакольского района области Жетысу. Из-за сильного ветра и высоких волн отдыхающих начало уносить от берега.

Майор полиции Жаксылык Сарсенов, несущий службу на побережье в туристический сезон, заметил примерно в 500 метрах от берега четырех человек на сапбордах. Двое из них пытались самостоятельно добраться до суши, однако из-за непогоды оказались в опасной ситуации.

— Не теряя времени, полицейский вместе с жителем села Коктума направился на помощь. Сначала они спасли туристку из Магадана и доставили ее на берег. Затем, используя спасательный жилет, вернулись за второй отдыхающей из Российской Федерации, — сообщили в полиции региона.

Позже выяснилось, что в воде остается еще одна 30-летняя женщина, не умеющая плавать и без спасательного жилета. Кроме того, на озере находились еще двое отдыхающих из городп Алматы. После обращения в службу «112» на место были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС.

Спасатели обнаружили людей на расстоянии около 1,5 километра от берега и с помощью плавсредства доставили их на сушу.

До прибытия экстренных служб майор полиции и местный житель удерживали женщину на воде и обеспечивали ее безопасность, не допустив трагедии.

Все спасенные были благополучно доставлены на берег и в медицинской помощи не нуждались.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области спасли мужчину, которого течением унесло в оросительный канал.