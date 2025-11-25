21 млн тенге за электромобиль вернули жителю Шымкента

В Министерстве торговли и интеграции рассказали о двух резонансных случаях в Шымкенте, которые стали показательным примером того, как своевременное отстаивание своих прав способно изменить исход ситуации.

Наибольшее количество обращений, по информации ведомства, связано с покупкой автомобилей. Одна из самых обсуждаемых историй произошла в Шымкенте. Местный житель обратился за защитой своих прав после того, как обнаружил, что заявленный производителем запас хода электромобиля не соответствует реальным показателям.

— У покупателя возникли подозрения, что транспорт оборудован бывшими в эксплуатации батареями, что приводит к серьезному снижению эксплуатационных характеристик, — отметили в Министерстве.

После проведенной специалистами проверки несоответствия подтвердились. Продавец был вынужден вернуть полную стоимость автомобиля — 21 миллион тенге.

Не менее резонансная ситуация произошла на рынке недвижимости.

Жительница Шымкента решила отказаться от ранее приобретенной квартиры по личным причинам, однако продавец категорически отказался возвращать полученные деньги. После вмешательства департамента по защите прав потребителей конфликт был урегулирован и покупательнице вернули 37 миллионов тенге.

— Эти события наглядно показывают, насколько важно обращаться за помощью своевременно. Когда специалисты подключаются к делу, ситуация действительно может измениться в корне, — подчеркнули в Министерстве торговли и интеграции.

В последние годы казахстанцы стали значительно активнее отстаивать свои потребительские права. По данным Министерства торговли и интеграции, количество обращений граждан выросло в три раза. Чаще всего жалобы связаны с розничной и электронной торговлей, а также сферой бытовых услуг.

Кроме того, ведомство ранее разъясняло один из наиболее частых вопросов: законен ли отказ продавца в возврате товара, если он был куплен по скидке или акции.