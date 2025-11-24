Минторговли разъяснило: законно ли отказывать в возврате товара по скидке

— Некоторые продавцы в данном вопросе ошибаются, потому что по закону есть понятие «уцененный товар», то есть товар с недостатками, который продается по сниженной цене. Такой товар возврату не подлежит, — сообщил он на брифинге в СЦК.

При этом, подчеркнул Тагашев, товар, купленный по акции или со скидкой, вернуть можно. Отказ продавца в этом случае является нарушением закона.

Как стало известно ранее, количество обращений казахстанцев по защите своих прав в сфере потребительских услуг выросло в три раза за пять лет. Чаще всего жалобы касаются розничной и электронной торговли, а также бытовых услуг.