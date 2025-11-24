Минторговли разъяснило: законно ли отказывать в возврате товара по скидке
Законно ли, что продавец отказывает в возврате товара, если он был куплен по скидке или акции, разъяснил руководитель управления формирования госполитики Комитета по защите прав потребителей Минторговли Еркебулан Тагашев, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Некоторые продавцы в данном вопросе ошибаются, потому что по закону есть понятие «уцененный товар», то есть товар с недостатками, который продается по сниженной цене. Такой товар возврату не подлежит, — сообщил он на брифинге в СЦК.
При этом, подчеркнул Тагашев, товар, купленный по акции или со скидкой, вернуть можно. Отказ продавца в этом случае является нарушением закона.
Как стало известно ранее, количество обращений казахстанцев по защите своих прав в сфере потребительских услуг выросло в три раза за пять лет. Чаще всего жалобы касаются розничной и электронной торговли, а также бытовых услуг.