    13:32, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минторговли разъяснило: законно ли отказывать в возврате товара по скидке

    Законно ли, что продавец отказывает в возврате товара, если он был куплен по скидке или акции, разъяснил руководитель управления формирования госполитики Комитета по защите прав потребителей Минторговли Еркебулан Тагашев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ТРЦ Сауда орталығы скидка распродажа саттылым
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    — Некоторые продавцы в данном вопросе ошибаются, потому что по закону есть понятие «уцененный товар», то есть товар с недостатками, который продается по сниженной цене. Такой товар возврату не подлежит, — сообщил он на брифинге в СЦК.

    При этом, подчеркнул Тагашев, товар, купленный по акции или со скидкой, вернуть можно. Отказ продавца в этом случае является нарушением закона.

    Как стало известно ранее, количество обращений казахстанцев по защите своих прав в сфере потребительских услуг выросло в три раза за пять лет. Чаще всего жалобы касаются розничной и электронной торговли, а также бытовых услуг.

    Торговля Защита прав потребителей Минторговли и интеграции
