Казахстанцы стали в три раза чаще обращаться за защитой прав потребителей

Как сообщил председатель комитета по защите прав потребителей Минторговли Болат Танабергенов, если в 2020 году в уполномоченный орган поступило 21 тыс. обращений, то в 2024 году их количество увеличилось до 62,5 тыс. В этом году за 10 месяцев уже зарегистрировали около 68 тыс жалоб.

Больше всего жалоб потребители отправляют по трем направлениям:

розничная торговля — 28 тыс. обращений (41%). Люди жалуются на отказ в обмене и возврате товаров, а также на возврат денег за бракованные или некачественные товары.

интернет-торговля — 15,3 тыс. (23%). Основные причины — недостаток информации о товаре или продавце, несоответствие товара описанию, отказ магазинов возвращать деньги, а также случаи мошенничества.

бытовые услуги — 5,2 тыс. (8%).

Хотя доля жалоб в некоторых сферах небольшая, в отдельных направлениях есть большой рост. Например, в образовательных услугах число жалоб выросло на 234%, в частности, в 2025 году — 1 580 обращений против 676 в 2024 году. В сфере общественного питания — рост на 196% — 2 485 обращений в 2025 году против 1 267 в 2024 году.

— Рост числа жалоб в отдельных сферах требует совместных усилий государства, бизнеса и общества для разработки эффективных механизмов защиты потребительских прав, — отметил Болат Танабергенов. — Современные потребители становятся все более требовательными к качеству товаров и услуг, что требует не только совершенствования законодательства, но и изменения подходов бизнеса к удовлетворению потребностей клиентов.

По его словам, из всех поступивших жалоб 37% были полностью удовлетворены, то есть каждый третий потребитель получил компенсацию. Еще 34% граждан получили разъяснения и консультации, а 23% обращений были направлены в другие госорганы для дальнейшей работы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане восстановили права потребителей почти на 2 млрд тенге.