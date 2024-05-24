201,7 млн тенге выделили на борьбу с саранчой в Алматинской области

В Алматинской области в этом году планируется провести химическую обработку против нестадных саранчовых на площади 41 589 гектаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата региона, 18 680 гектаров полей будет обрабатываться сверхлегкой авиацией, еще 22 909 гектаров — наземным способом.

— Для проведения данной химической обработки против нестадных саранчовых будут задействованы 24 единицы спехтехники, в том числе 4 распылительных дезинфекционных установок, 10 атомайзерных рансовых опрыскивателей, 4 спецтехники, 3 прицепных тракторных опрыскивателя и 3 сверхлегких воздушных судна, а также вспомогательная техника, — сообщили в ведомстве.

На обработку против нестадных саранчовых из местного бюджета в этом году выделено 201,7 млн тенге. В настоящее время химобработка наземным способом проводится в Уйгурском и Енбекшиказахском районах. Всего по области обработано 2253 гектара или 9,8%. Работа продолжается.

Ранее Правительство РК для предупреждения нашествия саранчи в этом году дополнительно выделило около 4 млрд тенге. Эти средства будут направлены на проведение химических обработок против стадных саранчовых вредителей.

Напомним, на территории Казахстана имеют распространение стадные (азиатская саранча, итальянский прус и мароккская саранча) и нестадные виды саранчовых. Организация защитных мероприятий против стадных саранчовых проводится за счет средств республиканского бюджета путем закупа пестицидов и услуг по их хранению, транспортировке и применению.

В апреле этого года корреспондент агентства Kazinform побывала в экспедиции по местам обитания саранчи в Жамбылской области и узнала, какую траву любят разные виды саранчи, сколько километров могут преодолеть, чтобы оставить потомство, и как цифровизация помогает бороться с насекомыми.