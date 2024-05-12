РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:12, 12 Май 2024 | GMT +6

    200 солдат и полсотни спасателей возводят дамбы вокруг древнего городища Сарайшык

    200 солдат и полсотни спасателей возводят дамбы вокруг древнего городища Сарайшык
    Фото: кадр из видео оперштаба по ЧС Атырауской области

    В усиленном режиме ведутся работы по берегоукреплению древнего городища Сарайшык, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб ЧС по Атырауской области.

    В связи с угрозой подтопления древних захоронений на месте работают около 200 военнослужащих Министерства обороны и 51 сотрудник Министерства по ЧС, отметили в оперштабе по ЧС.

    ⁃ Работы по берегоукреплению ведутся в две смены, в каждую смену по возведению защитных дамб заступают по 100 солдат. Помимо военнослужащих в селе Сарайшык прибыли войска МЧС в составе 51 человека, задействована специальная техника и сотрудники акимата, - сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

    Также на территории древнего городища ведутся работы по установке освещения.

    Напомним, в Атыраускую область пришла большая вода: жители укрепляют дамбы. Подготовлены эвакуационные пункты в Индерском и Махамбетском районах. Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал берегоукрепительные работы в селах Индербор, Жасуат, Курылыс Индерского района, а также в селах Махамбет, Сарайчик, Талдыколь Махамбетского района Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Армия Археология Минобороны РК Дамба Видео Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!