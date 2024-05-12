200 солдат и полсотни спасателей возводят дамбы вокруг древнего городища Сарайшык

В усиленном режиме ведутся работы по берегоукреплению древнего городища Сарайшык, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб ЧС по Атырауской области.

В связи с угрозой подтопления древних захоронений на месте работают около 200 военнослужащих Министерства обороны и 51 сотрудник Министерства по ЧС, отметили в оперштабе по ЧС.

⁃ Работы по берегоукреплению ведутся в две смены, в каждую смену по возведению защитных дамб заступают по 100 солдат. Помимо военнослужащих в селе Сарайшык прибыли войска МЧС в составе 51 человека, задействована специальная техника и сотрудники акимата, - сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

Также на территории древнего городища ведутся работы по установке освещения.

Напомним, в Атыраускую область пришла большая вода: жители укрепляют дамбы. Подготовлены эвакуационные пункты в Индерском и Махамбетском районах. Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал берегоукрепительные работы в селах Индербор, Жасуат, Курылыс Индерского района, а также в селах Махамбет, Сарайчик, Талдыколь Махамбетского района Атырауской области.