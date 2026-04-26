20 тысяч деревьев посадили в Туркестанской области за один день

Мероприятие прошло на территории заповедника в честь 100-летия государственного природного заповедника «Аксу-Жабагылы» в Тюлькубасском районе. В ходе экоакции Taza Qazaqstan было установлено телемостное сообщение с Президентом Республики Казахстан.

Фото: акимат Туркестанской области

Участники акции собрались перед специально установленным LED-экраном и через телемост вышли на прямой контакт с Главой государства. В ходе онлайн-встречи выступили аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и эко-волентер Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника Аида Орынбасаркызы.

Аким области отметил, что жители региона активно поддерживают общенациональную инициативу Taza Qazaqstan.

— Жители Туркестанской области готовы начать летний сезон общенациональной программы Taza Qazaqstan. С начала программы в регионе было посажено более двух миллионов деревьев, закуплено около 400 единиц новой техники для санитарии населенных пунктов. Также введены в эксплуатацию 11 парков, восемь скверов и четыре аллеи. В рамках акции «Мөлдір бұлақ» очищено 155 родников и 77 рек. Сегодня во всех районах и городах области в рамках программы Taza Qazaqstan проведено масштабное мероприятие, посажено 20 тысяч деревьев. В мероприятии было задействовано 340 единиц техники. В результате было вывезено 350 тонн мусора, очищено 17 тысяч гектаров. В целом, в 2026 году предусмотрено привить более миллиона деревьев, — сказал аким области, отметив, что коллектив заповедника бережно защищает животный и растительный мир.

В рамках телемоста, наряду с Туркестанской областью, были подключены к прямой трансляции Павлодарская, Западная и Восточно-Казахстанская области.

В целом, в акции на территории заповедника приняло участие более двух тысяч человек, высажено 1000 саженцев.

Созданный в 1926 году заповедник «Аксу-Жабагылы» является первым природным заповедником в стране. Территория заповедника превышает 131 тыс. га и граничит с Кыргызстаном и Узбекистаном.

Как отметили в пресс-службе акима Туркестанской области, особенно богата флора и фауна заповедника. Здесь произрастает более 1300 видов растений, в том числе редкие тюльпаны. Обитают редкие животные, такие как снежный барс, архар, горный козел, рысь, бурый медведь. Аксу-Жабаглинский заповедник — это не только природоохранное место, но и важный объект для проведения научных исследований. Он внесен в список биосферных резерватов ЮНЕСКО.