20 гектаров сухой травы выгорели в Акмолинской области

Сегодня в районе села Байулесты Валихановского сельского округа района Биржан Сал произошло возгорание сухой травы на площади 20 гектаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.