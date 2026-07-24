20 гектаров сухой травы выгорели в Акмолинской области
Сегодня в районе села Байулесты Валихановского сельского округа района Биржан Сал произошло возгорание сухой травы на площади 20 гектаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей пожар был полностью ликвидирован.
В тушении были задействованы силы ДЧС Акмолинской области, ДЧС Северо-Казахстанской области, АО «Валиханов», КГУ «Степногорское УЛХ», население Валихановского сельского округа и силы лесного хозяйства Северо-Казахстанской области.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Ранее пожарные региона ликвидировали в различных районах Акмолинской области четыре возгорания, произошедшие из-за разрядов молнии.