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    20 гектаров сухой травы выгорели в Акмолинской области

    Сегодня в районе села Байулесты Валихановского сельского округа района Биржан Сал произошло возгорание сухой травы на площади 20 гектаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

    20 гектаров сухой травы выгорели в Акмолинской области
    Кадр из видео

    Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей пожар был полностью ликвидирован.

    В тушении были задействованы силы ДЧС Акмолинской области, ДЧС Северо-Казахстанской области, АО «Валиханов», КГУ «Степногорское УЛХ», население Валихановского сельского округа и силы лесного хозяйства Северо-Казахстанской области.

    Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

    Ранее пожарные региона ликвидировали в различных районах Акмолинской области четыре возгорания, произошедшие из-за разрядов молнии.

    Пожар Регионы Казахстана Природные пожары Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор