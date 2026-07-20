Из-за молний продолжает гореть сухая трава в Акмолинской области

В Акмолинской области продолжаются возгорания природного характера. По информации официального представителя ДЧС региона Ерсаина Койшибаева, 19 июля были ликвидированы возгорания сухой травы в четырех районах области — Ерейментауском, Есильском, Аккольском и Коргалжынском.

— Общая площадь возгорания составила 37 гектаров, на место вызова были направлены силы и средства ДЧС Акмолинской области, МИО, добровольных пожарных формирований, а также пожарных постов. Все возгорания были оперативно ликвидированы, угрозы населенным пунктам не было допущено, — поделился спикер.

Причиной возгораний, по словам Ерсаина Койшибаева, послужили природные явления — разряды грозовых молний. Также уже сегодня в области были ликвидированы еще два возгорания — в Целиноградском и Атбасарском районах — на площади 2,5 га. На месте работали силы и средства ДЧС региона и местных исполнительных органов.

— В целом за минувшую неделю был зафиксирован ряд крупномасштабных возгораний сухой травы, который также был ликвидирован. Ни одно жилое строение не пострадало. Данное явление обусловлено тем, что на территории Акмолинской области действует четвертый класс пожарной опасности, долгое время стоит сухая, жаркая погода, а также на постоянной основе происходили разряды грозовых молний, которые приводили к возгоранию сухой травы, — добавил Ерсаин Койшибаев.

Спасатели призвали гостей и жителей области соблюдать все меры безопасности не только в быту, но и на природе. Напомним, ранее сообщалось, что два новых пожара вспыхнули в резервате «Семей орманы».



