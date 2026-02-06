20 человек задержали в Казахстане в ходе спецоперации по пресечению деятельности ОПГ

Мероприятия проведены единовременно в городах Алматы и Шымкент, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, а также областях Абай и Жетысу.

Задержано 20 лиц, 10 из которых водворены в ИВС.

В ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства и крупные суммы денежных средств, а также иные вещественные доказательства.

Проводятся досудебные расследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее суд вынес приговор участникам ОПГ в Семее.