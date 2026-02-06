РУ
    20 человек задержали в Казахстане в ходе спецоперации по пресечению деятельности ОПГ

    КНБ совместно с МВД при координации Генеральной прокуратуры реализована спецоперация по пресечению деятельности ряда преступных группировок, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам, легализации краденного автотранспорта и другим преступлениям, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ.

    Мероприятия проведены единовременно в городах Алматы и Шымкент, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, а также областях Абай и Жетысу.

    Задержано 20 лиц, 10 из которых водворены в ИВС.

    В ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства и крупные суммы денежных средств, а также иные вещественные доказательства.

    Проводятся досудебные расследования.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Ранее суд вынес приговор участникам ОПГ в Семее.

