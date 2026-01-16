191 случай кори выявили в Жамбылской области за две недели

Как сообщили в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, с 1 января 2026 года в регионе отмечается рост заболеваемости корью. Более 80% всех случаев приходится на детей до 14 лет.

По данным ведомства, 43 заболевших — дети в возрасте до одного года, 42 случая зарегистрированы среди детей одного года, еще 54 — в возрастной группе от двух до пяти лет. Основная доля заболевших выявлена в Тараз — 155 случаев, или 81% от общего числа. В остальных районах области зарегистрировано от одного до 14 случаев.

— Большинство заболевших — невакцинированные лица. Основные причины — это отказы от профилактических прививок (33%), медицинские отводы (15%) и недостижение прививочного возраста (22%), — отметила заместитель руководителя департамента Неили Муликова.

Корь относится к острым вирусным инфекциям и отличается высокой заразностью. Заболевание передается воздушно-капельным путем и может распространяться даже при кратковременном контакте в местах массового скопления людей.

— Один больной может заразить до 20 человек, не имеющих иммунитета. Вирус способен сохраняться в закрытом помещении до одного часа, поэтому риск заражения сохраняется даже после ухода заболевшего, — пояснила специалист.

Заболевание начинается с резкого повышения температуры до 38-40 градусов и сопровождается насморком, кашлем, конъюнктивитом и выраженной слабостью. Через несколько дней появляется характерная сыпь, которая распространяется с головы на туловище и конечности. Взрослые, по словам медиков, переносят корь тяжелее, чем дети.

Опасность кори связана с возможными осложнениями — пневмониями, отитами, судорогами и поражением центральной нервной системы, включая энцефалит. В редких случаях вирус может вызывать тяжелую форму заболевания — коревой панэнцефалит, а также приводит к длительному снижению иммунитета.

Специфического лечения кори не существует. Единственной эффективной мерой защиты остается вакцинация. Согласно Национальному календарю прививок, плановая иммунизация проводится в возрасте одного года и шести лет. В связи с ростом заболеваемости с декабря 2025 года в Жамбылской области проводится дополнительная внеплановая вакцинация.

— Прививки получают непривитые дети в возрасте 9-10 месяцев, а также дети и подростки от 2 до 18 лет. На сегодня вакцину от кори получили около четырех тысяч детей, — сообщила заместитель руководителя департамента.

Медики напоминают, что вакцина формирует иммунитет у 97-98% привитых и обеспечивает защиту на срок до 20-25 лет, призывая родителей не отказываться от профилактических прививок и соблюдать меры профилактики.

Напомним, в прошлом году почти 2800 казахстанцев переболели корью.

Недавно в Шымкенте опровергли сообщения о вспышке кори и перегруженных больницах.