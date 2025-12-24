В Шымкенте опровергли сообщения о вспышке кори и перегруженных больницах

Поводом для обеспокоенности стали публикации, в которых утверждалось, что больницы Шымкента переполнены, свободных палат нет, а среди детей фиксируется всплеск случаев кори.

В городском управлении здравоохранения подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности. По данным ведомства, с начала года в Шымкенте зарегистрирован один подтвержденный случай кори, эпидемиологические показатели остаются на крайне низком уровне.

— На основании данных по инфекционной заболеваемости департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкенту на сегодняшний день подтвержден один случай кори. Показатель составляет 0,08 на 100 тысяч населения, — сообщили в управлении здравоохранения.

В подтверждение своих слов в ведомстве предоставили фото- и видеоматериалы, на которых продемонстрировали свободные палаты и коридоры в инфекционной больнице.

Напомним, в октябре в Шымкенте на фоне сезонного роста острых респираторных заболеваний часть пациентов пришлось размещать прямо в коридорах инфекционной больницы.

Позже в Министерстве здравоохранения пояснили, что речь шла о сезонной нагрузке, характерной для эпидемиологического периода, и дефицит палат носил временный характер.

В тот же период в городе активно обсуждался рост заболеваемости с симптомами, которые в социальных сетях связывали с так называемым «гонконгским гриппом». Однако эпидемиологи тогда заверили, что ни одного подтвержденного случая этого штамма в Шымкенте выявлено не было.