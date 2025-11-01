Есть ли в Шымкенте «гонконгский грипп»: что говорят эпидемиологи

Пользователи соцсетей сообщают о повышенной температуре, холодном поте, головных болях, сильном кашле и наплыве пациентов в процедурные кабинеты.

Специалисты объяснили, что на самом деле происходит в Шымкенте и какие штаммы вирусов циркулируют в этом сезоне.

По данным эпидемиологов, действительно отмечается раннее начало эпидемического сезона ОРВИ и гриппа, что выглядит необычно для данного времени года. Однако специалисты подчеркивают, что подобные ситуации периодически происходят. Каждый год циркулируют различные подтипы вируса гриппа — A/H1N1, A/H3N2, B и другие.

— Некоторые штаммы лучше приспосабливаются к более теплому и влажному климату, быстрее распространяются при определенных метеоусловиях или приходят в регион раньше из-за международных перемещений — миграции, туризма. Если вирус пришел из стран Азии или Ближнего Востока, где осень начинается раньше, он может появиться у нас уже в октябре, — пояснила главный специалист городского отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента санитарно-эпидемиологического контроля Азиза Кожакулова.

По словам специалиста, одной из причин быстрого распространения вирусов являются массовые мероприятия, такие как свадьбы, поминки, посещения торговых центров, кинотеатров и других мест скопления людей. Заболеваемость растет не из-за холода, а из-за скученности и нахождения в закрытых помещениях.

С начала эпидемиологического сезона в Шымкенте зарегистрировано 8 731 случай ОРВИ и гриппа, из них 19 случаев гриппа типа А и 9 гриппоподобных заболеваний.

Случаев так называемого «гонконгского гриппа» среди заболевших не зарегистрировано.

— Под «гонконгским гриппом» подразумевается вирус A (H3N2) — один из подтипов вируса гриппа А. Он известен с 1968 года, когда был впервые выделен в Гонконге, и с тех пор продолжает циркулировать. Раз в 2–3 года данный штамм может вызывать эпидемические подъемы. Вирус отличается высокой заразностью и может протекать тяжелее у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Клинически он проявляется высокой температурой, сухим кашлем, болями в мышцах и голове, но по симптомам схож с обычным сезонным гриппом, — отметили в ведомстве.

В управлении здравоохранения сообщили, что в инфекционной больнице достаточно мест, а медицинские организации обеспечены необходимыми препаратами, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

— Для лечения пациентов с диагнозом ОРВИ и грипп задействованы городская инфекционная больница, городская клиническая детская больница, городская больница № 3, «Лечебный центр № 14» и реабилитационный центр «Ана мен бала». Утвержден план по открытию дополнительных инфекционных коек при необходимости. В поликлиниках организованы дежурства врачей и мобильных бригад с 08:00 до 20:00, а также стационары на дому и подворовые обходы с разъяснительной работой среди населения, — сообщили в управлении.

Для оперативного реагирования утверждена маршрутизация пациентов при экстренных случаях.

Основной профилактической мерой против роста заболеваемости гриппом, отмечают специалисты, является своевременная вакцинация.

— Прививка от гриппа не гарантирует стопроцентную защиту, однако значительно снижает риск заражения и обеспечивает более легкое течение болезни. Вакцинация остается самым эффективным способом профилактики тяжелых форм гриппа и его осложнений, — подчеркнули в санитарно-эпидемиологической службе.

Напомним, что в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи в Шымкенте закуплено 150 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс». На сегодняшний день привито 102 451 человек, что составляет 8,3% населения. Вакцинация продолжается.