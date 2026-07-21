19 лесных пожаров ликвидировали в Казахстане за сутки

В Минэкологии сообщили, что за минувшие сутки на территории государственного лесного фонда Казахстана ликвидировали 19 лесных пожаров, передает Kazinform.

По регионам:

Восточно-Казахстанская область — 4 лесных пожара;

Государственный национальный природный парк «Кокшетау» — 1 лесной пожар;

ГЛПР «Ертіс орманы» — 1 лесной пожар;

ГЛПР «Семей орманы» — 13 лесных пожаров.

— Очаги возгорания были выявлены с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров, а также в ходе авиационного патрулирования, после чего информация была незамедлительно передана работникам лесной охраны. С момента обнаружения пожаров сотрудники государственной лесной охраны и авиационные пожарные десантники РГКП «Казавиалесоохрана» оперативно приступили к локализации и ликвидации возгораний. Удалось предотвратить распространение лесных пожаров, возникших вследствие грозовых разрядов, и в короткие сроки полностью их ликвидировать, — сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что в пожароопасный сезон сотрудники государственной лесной охраны и РГКП «Казавиалесоохрана» работают в усиленном режиме. Они проводят профилактику лесных пожаров, оперативно реагируют на новые очаги возгорания, а также на постоянной основе осуществляют авиационное патрулирование и мониторинг лесных массивов.

— Даже одна искра может стать причиной крупного лесного пожара. В период жаркой погоды призываем граждан и отдыхающих на природе строго соблюдать требования пожарной безопасности, — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что число лесных пожаров в Казахстане выросло почти на 50%.