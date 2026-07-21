Число лесных пожаров в Казахстане выросло почти на 50%:

С начала пожароопасного периода на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано 536 лесных пожаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель управления государственного контроля, охраны и защиты леса Министерства экологии и природных ресурсов РК Нияз Жолбарыс на брифинге в центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК, По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров увеличилось на 47,5%. Общая площадь, пройденная огнем, составила порядка 10,3 тыс. гектаров.

Также по его словам, в ряде регионов страны сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

— Пятый класс пожарной опасности установлен в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Алматинской областях. В связи со сложившейся ситуацией проводится постоянный мониторинг, а подразделения лесной охраны переведены на усиленный режим работы, — отметил спикер.

Нияз Жолбарыс добавил, что пожар на территории резервата «Семей орманы» полностью локализован. В борьбе с огнем задействованы все имеющиеся силы и средства наземной охраны.

— С начала пожароопасного периода на территории резервата «Семей орманы» произошло 157 лесных пожаров. Из них 156 были локализованы на малых площадях. Средняя площадь таких возгораний составила порядка 0,1 гектара, — сообщил он.

Ранее на брифинге в МЧС озвучили итоги ликвидации масштабного пожара в резервате «Семей орманы». В ликвидации лесного пожара на территории резервата «Семей орманы» были задействованы более 800 человек, 204 единицы техники и восемь воздушных судов.

20 июля на территории государственного лесного фонда страны было зарегистрировано 55 лесных пожаров, все случаи были вызваны грозовыми разрядами, прошедшими сразу в нескольких регионах.