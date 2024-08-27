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    22:23, 26 Август 2024 | GMT +6

    180 граждан Южной Кореи въехали в Израиль на фоне напряженности в регионе

    израиль
    Фото: Shutterstock

    Около 180 граждан Южной Кореи прибыли в Израиль для участия в религиозном мероприятии несмотря на усиливающуюся напряженность в регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Согласно данным, полученным от осведомленных источников, дипломатическая миссия Южной Кореи в Израиле узнала об их прибытии и настоятельно рекомендует покинуть страну, сообщает Yonhap.

    Правительство заявило, что постоянно отслеживает передвижения южнокорейских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить их безопасность, и настоятельно рекомендует им как можно скорее покинуть регион.

    Согласно информации МИДа, количество южнокорейцев в Израиле увеличилось с 500 до 680 из-за последнего прибытия 180 человек. В настоящее время около 100 граждан Южной Кореи находятся в Иране, а еще 90 — в Ливане.

    Сообщений о пострадавших южнокорейцах или повреждениях их имущества не поступало, сообщили в министерстве иностранных дел.

    Ранее израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Военные утверждают, что «Хезболла» готовилась к запуску ракет по территории Израиля, и удары фактически были превентивными. В свою очередь Хезболла выпустила по северным районам Израиля 320 ракет, согласно сообщениям СМИ.

    Теги:
    Религия Палестино-израильский конфликт Корея Ближний Восток Мировые новости Израиль
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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