180 граждан Южной Кореи въехали в Израиль на фоне напряженности в регионе

Около 180 граждан Южной Кореи прибыли в Израиль для участия в религиозном мероприятии несмотря на усиливающуюся напряженность в регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Согласно данным, полученным от осведомленных источников, дипломатическая миссия Южной Кореи в Израиле узнала об их прибытии и настоятельно рекомендует покинуть страну, сообщает Yonhap.

Правительство заявило, что постоянно отслеживает передвижения южнокорейских граждан, находящихся на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить их безопасность, и настоятельно рекомендует им как можно скорее покинуть регион.

Согласно информации МИДа, количество южнокорейцев в Израиле увеличилось с 500 до 680 из-за последнего прибытия 180 человек. В настоящее время около 100 граждан Южной Кореи находятся в Иране, а еще 90 — в Ливане.

Сообщений о пострадавших южнокорейцах или повреждениях их имущества не поступало, сообщили в министерстве иностранных дел.

Ранее израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Военные утверждают, что «Хезболла» готовилась к запуску ракет по территории Израиля, и удары фактически были превентивными. В свою очередь Хезболла выпустила по северным районам Израиля 320 ракет, согласно сообщениям СМИ.