1,8 млн га сельхозугодий обработано против саранчи в Казахстане

Задействовано 459 единиц специализированной опрыскивающей техники.



В Туркестанской области химические обработки практически завершены, обработано 371,79 тысячи га. В Жамбылской области обработано 86,12 тысячи га (80%).

— Мероприятия ведутся еще в 13 регионах страны, включая Костанайскую область — 391,04 тысячи га, Актюбинскую — 388,93 тысячи га, Западно-Казахстанскую — 191,48 тысячи га, Акмолинскую — 65,31 тысячи га, Атыраускую — 50,84 тысячи га, Карагандинскую — 39,28 тысячи га и другие. Повреждений сельскохозяйственных культур не зафиксировано, — отмечается в сообщении.

По информации министерства, регионы обеспечены необходимым количеством техники, химических препаратов и других ресурсов. При возникновении вопросов по организации борьбы с саранчовыми просят обращаться в Call-центр по номеру: 8 (7172) 72-53-83 или чат-бот в Telegram-канале «Саранча/Шегіртке 2025».

Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области продолжаются работы по химической обработке территорий с целью борьбы с нашествием саранчи.

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан объединяют усилия в борьбе с саранчой.