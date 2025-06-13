Борьба с саранчой в ЗКО: обработано 177 тысяч гектаров

Как сообщил руководитель территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК по Западно-Казахстанской области Ерлан Орынбаев, в этом году было запланировано проведение химической обработки на площади 134,5 тысячи гектаров против стадной саранчи.

По его словам, на реализацию этих мероприятий из республиканского бюджета было выделено 312 миллионов тенге. Работы по обработке начались 21 мая.

— На сегодня запланированный объем уже перевыполнен — обработано 177 тысяч гектаров. В борьбе с саранчой задействованы все районы области. Используются пять аэрозольных генераторов, 14 вентиляторных опрыскивателей, два легкомоторных самолета и три дрона. Кроме того, из областного бюджета предусмотрено 726 миллионов тенге на борьбу с одиночной саранчой на площади 192,3 тысячи гектаров. В этих мероприятиях участвуют 16 единиц специализированной техники, — сообщил Е. Орынбаев.

Он отметил, что личинки итальянского пруса (одного из видов саранчи) обычно активизируются массово каждые 10-12 лет. Например, в 2000 году в Западно-Казахстанской области были проведены обработки на площади 800 тысяч гектаров. Подобная ситуация повторилась в 2012–2013 годах. Нынешняя вспышка, по словам специалиста, вписывается в этот биологический цикл.

— Недавно поступило сообщение от жителей села Ханколь Каратобинского района о массовом нашествии саранчи. Сейчас эта территория полностью обработана. Можно с уверенностью говорить о смешанном нашествии — как итальянского пруса, так и одиночной саранчи. Работы по химической обработке планируется завершить в первой декаде июля. Биологическая эффективность применяемых препаратов оценивается в 90-92%. Однако полностью уничтожить саранчу невозможно, поскольку она может появиться на участках, неохваченных обработкой, — пояснил глава инспекции.

Также он отметил, что на сегодня от фермеров не поступало заявлений о причинении ущерба в результате нашествия саранчи.

— Очевидно, что саранча не выбирает земли и страны, поэтому мы поддерживаем тесное взаимодействие с коллегами из приграничных регионов Российской Федерации. Периодически выезжаем в сопредельные районы, обмениваемся опытом и мнениями. Наша основная задача — не допустить распространения саранчи, — подчеркнул Ерлан Орынбаев.

Согласно данным инспекции, в прошлом году химическая обработка была проведена на площади 113,5 тысячи гектаров за счет средств республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что в этом году на борьбу с саранчой будет выделено 7 миллиардов тенге.

По информации Минсельхоза РК, более 1,4 млн гектаров сельхозугодий обработали от саранчи в Казахстане.