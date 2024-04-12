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    10:16, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    18 международных каналов поставок наркотиков ликвидировал КНБ РК

    18 международных каналов поставок наркотиков ликвидировал КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    В первом квартале 2024 года Комитетом национальной безопасности проведено 53 операции по противодействию незаконному обороту наркотиков, в том числе 16 с заинтересованными компетентными органами иностранных государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    По итогам мероприятий ликвидировано 18 международных и 9 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 10 подпольных нарколабораторий.

    В общей сложности из оборота изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 4 тонны сырья маковой соломы и более 10 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков.

    18 международных каналов поставок наркотиков ликвидировал КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается более чем в 5 млрд тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка 4 млн разовых доз.

    18 международных каналов поставок наркотиков ликвидировал КНБ РК
    Фото: КНБ РК

    КНБ проводятся досудебные расследования в отношении 72 граждан Казахстана и иностранцев по подозрению в причастности к международному незаконному обороту наркотиков.

    Напомним, Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидирован канал контрабанды крупной партии метамфетамина.

    Организованные преступные группы, специализирующиеся на распространении наркотиков бесконтактным способом, ликвидированы в Западно-Казахстанской области, области Абай и Алматы.

    За два месяца 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности успели ликвидировать шесть нарколабораторий по всему Казахстану. Из оборота выведено более 280 килограмм синтетических наркотиков.

    Теги:
    Наркотики Казахстан Борьба с наркотиками КНБ Безопасность Наркомагазины
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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