18 международных каналов поставок наркотиков ликвидировал КНБ РК

В первом квартале 2024 года Комитетом национальной безопасности проведено 53 операции по противодействию незаконному обороту наркотиков, в том числе 16 с заинтересованными компетентными органами иностранных государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

По итогам мероприятий ликвидировано 18 международных и 9 региональных каналов поставок наркотиков, а также деятельность 10 подпольных нарколабораторий.

В общей сложности из оборота изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 4 тонны сырья маковой соломы и более 10 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков.

Фото: КНБ РК

Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается более чем в 5 млрд тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка 4 млн разовых доз.

Фото: КНБ РК

КНБ проводятся досудебные расследования в отношении 72 граждан Казахстана и иностранцев по подозрению в причастности к международному незаконному обороту наркотиков.

Напомним, Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидирован канал контрабанды крупной партии метамфетамина.

Организованные преступные группы, специализирующиеся на распространении наркотиков бесконтактным способом, ликвидированы в Западно-Казахстанской области, области Абай и Алматы.

За два месяца 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности успели ликвидировать шесть нарколабораторий по всему Казахстану. Из оборота выведено более 280 килограмм синтетических наркотиков.