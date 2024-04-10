КНБ ликвидировал крупный наркоканал в Шымкенте

Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидирован канал контрабанды крупной партии метамфетамина, передает агентство Kazinform.

В результате проведенной операции в Шымкенте, при получении наркотиков задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации данного канала.

Фото: KНБ РК

В ходе досмотра большегрузного автотранспорта обнаружено и изъято свыше 90 литров наркотиков, растворенных в напитке «Cola». Экспертизой установлено, что концентрация запрещенных веществ в составе жидкости составляет более 80%.

Фото: KНБ РК

— Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — сообщила пресс-служба КНБ РК.