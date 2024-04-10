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    12:55, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    КНБ ликвидировал крупный наркоканал в Шымкенте

    наркоканал
    Фото: KНБ РК

    Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидирован канал контрабанды крупной партии метамфетамина, передает агентство Kazinform.

    В результате проведенной операции в Шымкенте, при получении наркотиков задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации данного канала.

    большегруз
    Фото: KНБ РК

    В ходе досмотра большегрузного автотранспорта обнаружено и изъято свыше 90 литров наркотиков, растворенных в напитке «Cola». Экспертизой установлено, что концентрация запрещенных веществ в составе жидкости составляет более 80%.

    контрабанда
    Фото: KНБ РК

    — Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — сообщила пресс-служба КНБ РК.

    КНБ РК
    Фото: KНБ РК
    Теги:
    Наркотики Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Шымкент КНБ
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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