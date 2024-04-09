В Казахстане ликвидировали несколько ОПГ

Организованные преступные группы, специализирующиеся на распространении наркотиков бесконтактным способом, ликвидированы в Западно-Казахстанской области, области Абай и Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В городах Алматы и Семей задержаны алматинцы, которые занимались сбытом наркотических средств каннабисной группы.

— Реализация гашиша и марихуаны осуществлялась по приложению Telegram путем закладок. Организатор группировки создал чат, где размещалась информация о стоимости гашиша и различных сортов марихуаны. Остальные участники, согласно распределенным преступным ролям, незаконно хранили и расфасовывали наркотики на дозы, перевозили и размещали их в тайниковых закладках на территории Алматы и Семея. Участники преступной группы арестованы, организатор объявлен в розыск. Всего изъято более килограмма гашиша, — сообщили в полиции.

Кроме того, в Уральске задержана еще одна преступная группировка, которая также занималась сбытом наркотиков каннабисной группы. У подозреваемых изъято 540 гр. гашиша. Организатором группировки в мессенджере Telegram был создан интернет-магазин и обеспечивалось руководство по наркосбыту. Он осуществлялся бесконтактным способом через администратора интернет-магазина и наемных закладчиков.