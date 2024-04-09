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    09:30, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане ликвидировали несколько ОПГ

    наркотики
    Фото: Polisia.kz

    Организованные преступные группы, специализирующиеся на распространении наркотиков бесконтактным способом, ликвидированы в Западно-Казахстанской области, области Абай и Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В городах Алматы и Семей задержаны алматинцы, которые занимались сбытом наркотических средств каннабисной группы.

    — Реализация гашиша и марихуаны осуществлялась по приложению Telegram путем закладок. Организатор группировки создал чат, где размещалась информация о стоимости гашиша и различных сортов марихуаны. Остальные участники, согласно распределенным преступным ролям, незаконно хранили и расфасовывали наркотики на дозы, перевозили и размещали их в тайниковых закладках на территории Алматы и Семея. Участники преступной группы арестованы, организатор объявлен в розыск. Всего изъято более килограмма гашиша, — сообщили в полиции.

    Кроме того, в Уральске задержана еще одна преступная группировка, которая также занималась сбытом наркотиков каннабисной группы. У подозреваемых изъято 540 гр. гашиша. Организатором группировки в мессенджере Telegram был создан интернет-магазин и обеспечивалось руководство по наркосбыту. Он осуществлялся бесконтактным способом через администратора интернет-магазина и наемных закладчиков.

    — Всего с начала года сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности МВД ликвидировано 20 нарколабораторий, из них восемь по производству синтетических наркотиков, где изъято 129 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и 390 кг прекурсоров, а также 12 фитолабораторий, в которых изъято 34,5 кг наркотиков каннабисной группы. За этот же период полицией пресечена деятельность шести организованных преступных групп, в том числе двух транснациональных, — отметили в полиции.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Казахстан Регионы Казахстана полиция Борьба с наркотиками ОПГ
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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