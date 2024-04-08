Сотрудники КНБ ликвидировали шесть нарколабораторий

За два месяца 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности успели ликвидировать шесть нарколабораторий по всему Казахстану. Из оборота выведено более 280 килограмм синтетических наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Организованная группировка в Астане

В Астане удалось ликвидировать группировку, которая занималась производством и продажей наркотиков и имела четкую иерархию с определением функциональных обязанностей каждого ее участника. Одни занимались поставками в столицу реагентов и оборудования для нарколаборатории, другие отвечали за аренду складских помещений для прекурсоров, специального оборудования, средств химзащиты и так далее.

В декабре 2023 года оперативники установили, что один из жителей Астаны арендовал гараж для хранения прекурсоров, которые доставлялись по его заказу из Алматинской области через приложения «Яндекс» и «Indriver». В целях конспирации и исключения подозрений со стороны силовиков, он перевозил полученное сырье и оборудование в два 40-футовых контейнера, расположенных в разных районах города. Уже оттуда он стал по мере необходимости возить сырье и оборудование на территорию производственной базы, где уже полным ходом работала лаборатория по производству синтетики. По ее периметру были установлены камеры видеонаблюдения, датчики движения и прожекторы. На окнах производственного помещения, занавешенных светомаскирующим материалом, были установлены металлические решетки. Организована и круглосуточная охрана из нескольких человек, дежуривших посменно. Это затрудняло оперативникам решать поставленные задачи.

Члены группировки всегда проявляли повышенные меры конспирации, неоднократно предпринимали попытки выявления за собой наружного наблюдения, отключали свои телефоны при приближении к территории базы и складов, где хранили реагенты.

Тем не менее, сотрудникам КНБ удалось установить всю преступную цепочку и собрать неопровержимые доказательства. Двое подозреваемых задержаны в феврале 2024 года. В этой нарколаборатории было изъято свыше 27 килограммов «мефедрона», 160 литров наркотиков в жидком виде, 100 килограмм основного компонента «бромкетон-4», а также 470 литров прекурсоров.

При обыске контейнеров дополнительно найдено 220 килограмм «бромкетон-4», 540 литров прекурсоров, 21 стеклянная колба для синтеза веществ и пять специальных воронок.

Из Алматы в Туркестан

Оперативниками департамента КНБ по городу Алматы были получены сведения о том, что на одном из складов города хранятся крупная партия химических реагентов и различное оборудование, которое может быть использовано для производства синтетических наркотиков. Параллельно выяснилось, что ранее из этого склада периодически выезжали грузовики с металлическими бочками. Машины ездили по маршруту «Алматы – Шымкент».

Когда информация была принята в оперативную разработку, установили, что склады в Алматы в долгосрочную аренду взял иностранец еще в 2022 году. Платил за это хозяину объекта наличными, иногда переводил с зарубежной банковской карты. Он также поставил территорию склада под охрану и установил по всему периметру камеры видеонаблюдения, которые охватывали обзором не только внутреннюю часть территории и склад, но и все подступы к нему.

И все же оперативникам КНБ удалось проникнуть туда незамеченными и обнаружить более сорока 200-литровых металлических бочек с химикатами, около 100 штук 25-килограммовых бочек, предположительно, с основным сырьем для изготовления синтетики, а также различное лабораторное оборудование.

При дальнейшей разработке были установлены и другие участники группировки, которые также являлись гражданами иностранного государства. Они долгое время проживали в одном из горных гостиничных комплексов Алматы. А позже выехали в Туркестанскую область для организации лаборатории.

Оперативники КНБ смогли установить все машины, которые были использованы подозреваемыми для перевозки криминального груза в Шымкент. Как оказалось, всех водителей использовали «в темную». Они, конечно, опознали одного из преступников.

Нарколабораторию организовали в одном из частных домов в поселке Шыркын Туркестанской области. Заводик по производству «синтетики» удалось вместить на 30 сотках. По периметру участка были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Главный «химик» старался не покидать производство, находился там круглосуточно и мог отлучиться всего на несколько минут и то только для того, чтобы купить себе продукты в сельском магазине.

В марте 2023 года оперативники департамента КНБ по городу Алматы вместе с коллегами из Туркестанской области ликвидировали нарколабораторию. В ходе обыска обнаружено и изъято 200 килограмм психотропного вещества «A-PVP», порядка 15 тонн прекурсоров, спецоборудование для изготовления синтетических наркотиков.

Наркосиндикат в Павлодаре

Еще одну нарколабораторию, которую организовали иностранные граждане, ликвидировали в 2023 году. Их вычислили сотрудники Комитета национальной безопасности на территории Павлодарской области. Задержанные являлись так называемыми «варщиками» и работали под контролем иностранного куратора.

Этот наркокартель специализируется на производстве синтетических наркотиков, психотропных веществ и их реализации на территории стран СНГ. Продажу ведут через социальные сети и мессенджеры.

Схема работы лаборатории была максимально проста и эффективна. Задержанные были всегда на связи с куратором, который координировал их действия, финансировал и отправлял инструкции по изготовлению психотропных веществ. Зарплата у преступников была сдельная – 600 долларов США за килограмм изготовленных психотропов.

Оборудование им доставляли из Алматы (два 100-литровых химических реактора, два специальных фильтра, два вакуумных насоса). Для производства было арендовано помещение в гаражном кооперативе Павлодара. Но это оборудование преступники не успели использовать. Куратор успел им сообщить, что отправленная техника имеет «маячки» и может контролироваться спецслужбами, так как недавно были задержаны такие же «варщики» в другой стране. Было решено искать другое оборудование и помещение. При этом остаться в Павлодаре.

Подозреваемые купили промышленно-производственное сооружение в Павлодарской области для организации крупной нарколаборатории.

Деньги получали по ориентировке куратора через курьеров из числа жителей Астаны либо переводом в криптовалюте.

Оперативники КНБ установили, что 1 и 19 апреля 2023 года в одном из ресторанов Астаны курьер передал «варщикам» наличные деньги в сумме 3 и 4 млн тенге. Позже уже другой курьер привез им еще 10 млн тенге. Потом, в указанной куратором закладке в Павлодаре подозреваемые забрали поддельный паспорт, на который оформлялись автомашина и объект недвижимости.

Для создания полноценной легенды по заданию того же куратора наркосиндиката, троица «варщиков» разъехалась по разным городам Казахстана. Один из них улетел в Шымкент, где получил трудовую визу и открыл компанию по разработке программного обеспечения, двое других перебрались в Семей, там сделали регистрацию, трудовую визу и оформили на себя новое ТОО. Позже по команде куратора участники ОПГ вернулись в Павлодар. В мае 2023 года их уже задержали. В нарколаборатории обнаружено и изъято около 100 килограммов психотропного вещества «Альфа-PVP» и свыше 500 литров прекурсоров.