09:51, 13 Июнь 2025 | GMT +5
18 автобусных маршрутов изменили движение в Астане
Об этом сообщили в пресс-службе City Transportation Systems, передает агентство Kazinform.
Временно изменится схема движения маршрутов № 12, 26, 30, 32, 35, 46, 50, 53, 55А, 56, 66, 302, 303, 305, 308, 309, 312, 501.
Схемы движения можно посмотреть здесь.
Как сообщалось ранее, в Астане ряд улиц перекрыли из-за ремонта. В частности, в городе продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Жумабаева, дорогу возле Хан-Шатыра закрыли на ремонт.
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