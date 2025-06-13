18 автобусных маршрутов изменили движение в Астане

Временно изменится схема движения маршрутов № 12, 26, 30, 32, 35, 46, 50, 53, 55А, 56, 66, 302, 303, 305, 308, 309, 312, 501.

Схемы движения можно посмотреть здесь.

Как сообщалось ранее, в Астане ряд улиц перекрыли из-за ремонта. В частности, в городе продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Жумабаева, дорогу возле Хан-Шатыра закрыли на ремонт.

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