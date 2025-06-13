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    09:51, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    18 автобусных маршрутов изменили движение в Астане

    Об этом сообщили в пресс-службе City Transportation Systems, передает агентство Kazinform.

    автобусы
    Фото: компания «City Transportation Systems»

    Временно изменится схема движения маршрутов № 12, 26, 30, 32, 35, 46, 50, 53, 55А, 56, 66, 302, 303, 305, 308, 309, 312, 501.

    Схемы движения можно посмотреть здесь.

    Как сообщалось ранее, в Астане ряд улиц перекрыли из-за ремонта. В частности, в городе продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Жумабаева, дорогу возле Хан-Шатыра закрыли на ремонт.

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    Теги:
    Автобус Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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