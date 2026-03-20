17 человек осудили в Казахстане за терроризм и экстремизм с начала года
С начала текущего года по расследованным КНБ уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 17 лиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на КНБ.
Один из них, житель Алматы, в 2017 году выехал за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.
В 2025 году в рамках совместных с иностранными партнерами мероприятий он был арестован за границей и конвоирован в Казахстан.
По факту участия в террористической деятельности суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.
Другой гражданин, житель Кокшетау, перебрался за границу в 2013 году. Пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма в Интернете.
В результате проведенной КНБ во взаимодействии с зарубежной спецслужбой операции он был задержан и доставлен на родину.
Решением суда за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.
В этот же период в городах Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской области и области Улытау за террористические преступления задержано 6 религиозных радикалов.
Наряду с этим, еще 4 лицам, содержащимся в местах лишения свободы, предъявлены обвинения в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни среди осужденных.
Они подозреваются в распространении террористических и экстремистских материалов в Интернете и своем окружении, а также призывах к насилию в отношении лиц, не разделяющих их убеждения.
Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Ранее Генпрокуратура предупредила казахстанцев о наказании за пропаганду терроризма.