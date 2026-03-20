17 человек осудили в Казахстане за терроризм и экстремизм с начала года

Один из них, житель Алматы, в 2017 году выехал за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.

В 2025 году в рамках совместных с иностранными партнерами мероприятий он был арестован за границей и конвоирован в Казахстан.

По факту участия в террористической деятельности суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Другой гражданин, житель Кокшетау, перебрался за границу в 2013 году. Пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма в Интернете.

В результате проведенной КНБ во взаимодействии с зарубежной спецслужбой операции он был задержан и доставлен на родину.

Решением суда за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.

В этот же период в городах Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской области и области Улытау за террористические преступления задержано 6 религиозных радикалов.

Наряду с этим, еще 4 лицам, содержащимся в местах лишения свободы, предъявлены обвинения в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни среди осужденных.

Они подозреваются в распространении террористических и экстремистских материалов в Интернете и своем окружении, а также призывах к насилию в отношении лиц, не разделяющих их убеждения.

Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее Генпрокуратура предупредила казахстанцев о наказании за пропаганду терроризма.