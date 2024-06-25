16,4 млрд тенге необходимо для газификации сел Жамбылской области
Рост цен на стройматериалы заморозил четыре крупных проекта по газификации жамбылских сел. Сенатор Бекболат Орынбеков озвучил меры, необходимые для решения ситуации, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации пресс-службы Сената Парламента РК, на заседании Палаты Сената Парламента РК в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра Бекболат Орынбеков подверг критике темпы строительства газопровода в Жамбылской области.
Жамбылская область сталкивается с рядом острых проблем, требующих немедленного вмешательства на республиканском уровне, отметил сенатор. И основные из них связаны с завершением долгостроев по газификации, а также обеспечению граждан жильем. С 2019 по 2022 годы в жамбылском регионе было начато строительство четырех крупных проектов, направленных на улучшение газоснабжения региона, однако из-за удорожания строительных материалов проекты были пересмотрены и не завершены.
— Если эти проекты не будут завершены в ближайшее время, проложенные газопроводы могут прийти в негодность, что создаст аварийные ситуации и оставит без газа десятки тысяч жителей. Местное население уже выражает недовольство из-за многолетних задержек, и мы не можем позволить, чтобы эти долгострои продолжали оставаться незавершенными. Учитывая важность газоснабжения для качества жизни и безопасности людей, я призываю Правительство принять меры для ускорения завершения этих проектов, — подчеркнул сенатор.
Также, по мнению сенатора, существует острая необходимость в решении жилищного вопроса. В настоящее время в очереди на получение жилья зарегистрировано более 34 тыс. человек, включая 1 987 детей-сирот, 3 913 многодетных семей и 8 942 социально уязвимых граждан.
— Правительству необходимо обратить внимание и на этот вопрос, — подчеркнул сенатор. — В частности, необходимо выделить 16,4 млрд тенге для полного завершения четырех проектов газификации, что обеспечит природным газом 56 тысяч жителей 32 населенных пунктов в Сарысуском и Шуском районах. Выделить 1,5 млрд тенге для строительства канализационных сетей в городе Таразе. Эти меры позволят значительно улучшить условия жизни населения и решить проблемы, которые годами оставались нерешенными, — озвучил депутат.
Как сообщалось, в Жамбылской области до 2027 года планировалось газифицировать все населенные пункт региона.