В 2023 году в Жамбылской области планируют газифицировать 22 села

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылском районе газифицировали еще одно село. Газификация населенных пунктов Жамбылской области близится к завершению. Планируется полностью обеспечить природным газом города и поселки региона к 2025 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, село Орнек в 420 дворов Жамбылского района подключили к природному газу. Работы по газификации села проведены в рамках программы «Дорожная карта занятости». Проектная стоимость - 360 млн тенге, подрядчиком выступило жамбылское товарищество «Akbars story LTD».

«Раньше мы таскали уголь, рубили дрова. А сейчас просто подключаем газ, и это, конечно, намного удобнее. Выражаем благодарность руководству страны», - говорит аксакал Койшан Битабаров.

Ранее в этом селе заасфальтировали дороги, установили уличное освещение, построили Дом культуры. Сейчас строители возводят спортивный комплекс.

Из 42 населенных пунктов Жамбылского района 38 подключены к природному газу. Разработаны документы для газификации населенных пунктов Сенгирбай, Тогызтарау, Кумсуат, Жана Откел.

В 2022 году в районе были подключены к газу села Ерназар, Енбек, Рахат, Колькайнар, Тастобе, Ашыбулак, Шайдана.

В 2023 году в Жамбылской области планируется газифицировать 22 села. До 2027 года в регионе намерены газифицировать все населенные пункты.

В Жамбылской области в 371 населенном пункте области проживают около 1,2 млн человек, в том числе в городах Тараз, Каратау, Жанатас, Шу – свыше 460 тысяч.