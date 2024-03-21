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    10:14, 21 Март 2024 | GMT +6

    157 тысяч тонн растительных масел поставил Казахстан в Узбекистан за год

    Галина Скрипник/Kazinform
    Фото: Галина Скрипник/Kazinform

    На встрече министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ), проходящей в Таразе в рамках международного сельскохозяйственного форума «KazАgroZhambyl-2024»,  министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров назвал перспективные для экспорта товары, производство которых в Казахстане наращивается из года в год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В первую очередь это растительные масла. За последние 3 года объем казахстанского экспорта подсолнечного, сафлорового и рапсового масел увеличился более, чем в 3 раза, и мы готовы поставлять больше. Хорошую динамику в отношении растительных масел показывает наша торговля с Узбекистаном. Только за год прирост поставок составил более 60% и достиг в 2023 году 157 тысяч тонн. Мы надеемся наладить сотрудничество в этом направлении и с другими странами-участницами, гарантируя высокое качество продукции и стабильность поставок, —отметил Айдарбек Сапаров. 

    Сотрудничество в этом направлении министр предложил Кыргызстану и Туркменистану, куда уже выстроена эффективная логистика, а также другим странам-участницам  встречи.

    — Казахстан постоянно стремится развивать уже имеющиеся взаимоотношения с нашими партнерами, а также расширять номенклатуру товаров, которыми мы торгуем, — сказал министр.

    Ранее сообщалось,что Казахстан до 2030 года планирует в два раза увеличить объем сельхозпродукции.

    Теги:
    Сельское хозяйство Торговля ОТГ Жамбылская область Экономика
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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