157 тысяч тонн растительных масел поставил Казахстан в Узбекистан за год

На встрече министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ), проходящей в Таразе в рамках международного сельскохозяйственного форума «KazАgroZhambyl-2024», министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров назвал перспективные для экспорта товары, производство которых в Казахстане наращивается из года в год, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В первую очередь это растительные масла. За последние 3 года объем казахстанского экспорта подсолнечного, сафлорового и рапсового масел увеличился более, чем в 3 раза, и мы готовы поставлять больше. Хорошую динамику в отношении растительных масел показывает наша торговля с Узбекистаном. Только за год прирост поставок составил более 60% и достиг в 2023 году 157 тысяч тонн. Мы надеемся наладить сотрудничество в этом направлении и с другими странами-участницами, гарантируя высокое качество продукции и стабильность поставок, —отметил Айдарбек Сапаров.

Сотрудничество в этом направлении министр предложил Кыргызстану и Туркменистану, куда уже выстроена эффективная логистика, а также другим странам-участницам встречи.

— Казахстан постоянно стремится развивать уже имеющиеся взаимоотношения с нашими партнерами, а также расширять номенклатуру товаров, которыми мы торгуем, — сказал министр.

Ранее сообщалось,что Казахстан до 2030 года планирует в два раза увеличить объем сельхозпродукции.