Казахстан до 2030 года планирует в два раза увеличить объем сельхозпродукции — глава МСХ

Возможности Казахстана в аграрной отрасли представлены на встрече министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ), проходящей в Таразе в рамках международного сельскохозяйственного форума «KazАgroZhambyl-2024», передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Открывший третье по счету совместное заседание министров сельского хозяйства ОТГ глава Минсельхоза РК Айдарбек Сапаров отметил, что для развития торговли отечественной сельхозпродукцией Казахстан обладает всеми возможностями, и в первую очередь - земельными ресурсами.

- Посевная площадь у нас составляет 24 млн га, а площадь пастбищ - более 180 млн га. Производство продуктов питания в стране выросло за два года на треть, достигнув общего объема в 6,9 млрд долларов. Объем инвестиций в АПК также растет - по итогам 2023 года в сельское хозяйство Казахстана инвестировано 2,5 млрд долларов. Растет и экспорт продукции АПК - за два года мы повысили показатель по экспорту с 3,8 до 5,4 млрд долларов, - сообщил Айдарбек Сапаров.

Вместе с тем, заметил министр сельского хозяйства Казахстана, в стране усиливается работа по использованию агротехнологий и диверсификации посевных площадей. Будут сокращаться площади монокультур, а также площади влагоемких культур, с учетом нарастающего дефицита водных ресурсов. Кроме того, министр привел результаты научных исследований, согласно которым качественные семена могут на 30 - 40% влиять на урожайность, минеральные удобрения - на 20-25%. Поэтому Казахстан будет стремиться повысить в течение 5 лет качество применяемых семян и увеличит внесение удобрений до научно обоснованных норм.

Особое внимание также будет уделяться техническому оснащению отрасли. За счет стимулирующих мер уровень обновления парка сельхозтехники доведут до 10%.

По словам Айдарбека Сапарова, Казахстан до 2030 года планирует повысить производительность труда в сельхозотрасли, увеличить объем финансирования и инвестиций в основной капитал, что позволит в два раза увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства.

Как сообщалось, международная сельскохозяйственная форум-выставка «KazАgroZhambyl-2024» проходит в Таразе с 19 по 21 марта. На трехдневный форум в Тараз прибыли министры сельского хозяйства Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, вице-министры Турции, Кыргызстана, генеральный секретарь Организации тюркских стран, а также свыше 70-ти представителей компаний из России, Китая, Таджикистана, Нидерландов и других стран.