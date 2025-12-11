150 грузовиков спасли на сложном участке трассы в области Жетысу

Метель, гололед, порывистый ветер и минимальная видимость вынудили дорожные службы ввести временные ограничения на нескольких участках трасс. В таких условиях особенно возрастает роль полицейских, которые круглосуточно обеспечивают безопасность граждан. Сотрудники областного батальона патрульной службы перешли на усиленный режим работы.

На сложном участке республиканской трассы Алматы — Өскемен патрульные организовали и провели сопровождение крупной колонны из 150 грузовых автомобилей. Благодаря слаженной работе экипажей водителей доставили до ближайших кемпингов и оборудованных зон отдыха — мест, где они смогут остановиться, согреться и дождаться улучшения метеоусловий.

Такой профилактический подход позволяет значительно снизить риск аварийных ситуаций, а также обеспечивает водителям чувство защищенности в экстремальных погодных условиях.

Полиция продолжает круглосуточно мониторить дорожную обстановку, помогать водителям на проблемных участках и оперативно реагировать на любые вызовы. Полиция обращается к водителям с просьбой учитывать сложные погодные условия и быть предельно внимательными за рулем, по возможности воздерживаться от дальних поездок, соблюдать предписания дорожных служб и указания сотрудников полиции. Безопасность на дорогах — общая ответственность. И сейчас, когда стихия испытывает регион на прочность, важно сохранять спокойствие и следовать рекомендациям специалистов.

