15 семей получили ключи от новых домов в Акмолинской области

В Акмолинской области завершено строительство первых 15 домов для жителей, пострадавшие от паводков, передает агентство Kazinform.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В селах Пригородное, Иванковка, Капитоновка, Журавлевка и Вознесенка Акмолинской области будет построено 144 дома на сумму 3,4 млрд тенге при поддержке фонда «Қазақстан халқына».

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Пострадавшие от паводков в селе Капитоновка получили ключи от новых домов, построенных за счет средств фонда. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев поздравили жителей с новосельем.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

- Сегодня для всех нас радостное событие – вручение ключей пострадавшим от паводков. В настоящее время, как в области, так и по району активно устраняются последствия паводков. Так, за счет выкупа квартир и домов в безопасные места переселено 11 семей, 112 семьям оказана помощь в ремонте недвижимости, выплачена компенсация за имущественный вред – 115-ти. И сегодня 15 семей получат ключи от нового жилья, – подчеркнул аким области.

Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок площадью 10 соток. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения.

- Благодаря помощи наших меценатов и совместной работе акимата Акмолинской области, строителей и фонда «Қазақстан халқына», в области будет построено 144 дома в Жаркаинском и Буландынском районах. На сегодня 403 семьи уже отметили новоселье. Теперь и жители Капитоновки стали новоселами. Эти дома – результат поддержки и заботы, которые объединили всех казахстанцев, – отметил председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

- В этом селе я живу порядка 45 лет. Весной нас подтопило. Сейчас благодаря нашему Президенту нам построили новые дома. Я очень благодарна и очень рада за всех жителей, которые сегодня получили жилье, – поделилась жительница села Гулнар Калиулина.

Ранее ключи от 375 домов вручили пострадавшим от паводка жителям Уральска.