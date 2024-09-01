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    21:42, 31 Август 2024 | GMT +6

    Пострадавшим от паводка жителям Уральска вручили ключи от 375 домов

    Пострадавшим от паводка жителям Уральска вручили ключи от 375 домов
    Фото: акимат ЗКО

    В Уральске продолжается вручение ключей от домов для пострадавших от паводка жителей. 30 августа в поселках Деркул и Зачаганск было передано 183 дома, 31 августа еще 192 семьи из микрорайона Жулдыз получили ключи от нового жилья, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

    Всего в Западно-Казахстанской области было построено 775 домов для пострадавших от паводка. На данный момент вручены ключи от 685 домов, оставшиеся будут переданы 3 сентября в селе Коржын Каратобинского района.

    Таким образом, в Западно-Казахстанской области будет полностью решен вопрос обеспечения жильем пострадавших от паводков жителей.

    С новосельем жителей микрорайона Жулдыз города Уральска поздравил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

    - В соответствии с поручением Главы государства, при поддержке Правительства, пострадавшим от паводка жителям была оказана соответствующая помощь. Строительные работы полностью завершены. В дома полностью подведены инженерные сети, газ, вода. Для удобства населения мы планируем укладывать асфальт. Кроме того, поскольку в этих домах будет жить много детей, мы построим детскую игровую площадку, - сказал Нариман Турегалиев.

    Пострадавшим от паводка жителям Уральска вручили ключи от 375 домов
    Фото: акимат ЗКО

    Жительница Уральска Карлыга Жармухамбетова потеряла единственное жилище во время паводка. Сегодня она вошла в свой новый дом и не смогла сдержать слез радости.

    - Мы с соседями заселяемся в новый замечательный дом в микрорайоне Жулдыз. Благодарим Главу государства Касым-Жомарта Токаева, Правительство Казахстана за заботу о населении. Дома светлые, уютные, надеемся, отныне здесь будут происходить только радостные события, - поделилась Карлыга Жармухамбетова.

    Как отметили в акимате, в Уральске завершено строительство 375 домов, построенных для дачников, пострадавших от наводнения. Кроме того, для них было приобретено 1416 квартир в Уральске.

    Теги:
    Уральск Регионы Жилье Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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