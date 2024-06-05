15 новых автобусов пополнили автопарк Астаны

В столице закупили 15 новых автобусов в парк общественного транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

По данным СТS, автобусы марки Yutong закуплены частным автобусным парком ТОО «Жорға МТ». Автобусы 2024 года выпуска укомплектованы отечественным производителем. Трансмиссия и мост — от немецкого производства.

Автобусы выедут на городские маршруты после прохождения процедур оформления, установки оборудования, регистрации в системе, утверждения водителей.

В акимате отметили, что работы по добавлению новых автобусов и новых маршрутов продолжаются.

Напомним, с начала лета в Астане запустили ночные маршруты.

В Астане временно изменены схемы движения 17 автобусных маршрутов.

С 31 мая в Астане стал доступен новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт CTS.

С 1 июня в столице запустили первый кольцевой маршрут № 55.