С 1 июня в Астане запускается первый кольцевой маршрут

С 1 июня в столице запускается первый кольцевой маршрут №55, передает агентство Kazinfom со ссылкой на City Transportation Systems.

Маршрут охватит основные транспортно-пересадочные хабы столицы, такие как «Дом министерств», «ТРЦ «Хан Шатыр», «ТД «Гулжан», «Қазақконцерт им. Розы Баглановой», «Филармония им. Е. Рахмадиева».



Единый конечный остановочный пункт маршрута – «Акмолинская областная больница №2». Направление маршрута определяются по буквам в нумерации маршрута: А – по часовой стрелке, Б – против часовой.



Маршрут будут обслуживать 20 автобусов марки «Iveco Urbanway» с интервалом движения 8-15 мин.



Круговой маршрут позволит улучшить мобильность и обеспечить транспортную связь основных магистральных улиц. Также позволит снизить загруженность 23-х маршрутов (№№ 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 22А, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 46, 50, 51, 53, 56, 60, 66, 73).