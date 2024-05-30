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    10:29, 30 Май 2024 | GMT +6

    С 1 июня в Астане запускается первый кольцевой маршрут

    автобус
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    С 1 июня в столице запускается первый кольцевой маршрут №55, передает агентство Kazinfom со ссылкой на City Transportation Systems. 

    Маршрут охватит основные транспортно-пересадочные хабы столицы, такие как «Дом министерств», «ТРЦ «Хан Шатыр», «ТД «Гулжан», «Қазақконцерт им. Розы Баглановой», «Филармония им. Е. Рахмадиева». 

    Единый конечный остановочный пункт маршрута – «Акмолинская областная больница №2». Направление маршрута определяются по буквам в нумерации маршрута: А – по часовой стрелке, Б – против часовой.

    Маршрут будут обслуживать 20 автобусов марки «Iveco Urbanway» с интервалом движения 8-15 мин.

    Круговой маршрут позволит улучшить мобильность и обеспечить транспортную связь основных магистральных улиц. Также позволит снизить загруженность 23-х маршрутов (№№ 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 22А, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 46, 50, 51, 53, 56, 60, 66, 73).

    Теги:
    Дороги Транспорт Автобус Астана Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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