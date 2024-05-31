Новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт появился в Астане
В Астане теперь доступен новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт CTS, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В рамках модернизации электронной системы оплаты проезда внедрен новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт, сообщили в CTS.
Сервис сейчас доступен на 30 терминалах «Ю станция» по следующим 6 адресам:
1. Д «Алем», проспект Богенбай батыр, 62;
2. ТД «Асем», улица Ыкылас Дукенулы, 31;
3. ТРЦ «Сарыарка», проспект Туран, 24;
4. ТРЦ «Green Mall», улица Сыганак, 17Б;
5. ТРЦ «MEGA Silk Way», проспект Кабанбай батыра, 62;
6. Аэропорт, проспект Кабанбай батыра, 119.
Работы по интеграции с другими стационарными терминалами продолжаются. По мере готовности терминальная сеть пополнения баланса транспортных карт будет расширяться.
После пополнения баланса транспортной карты необходима активация платежа. Она осуществляется на планшете в салоне автобуса. Срок активации – 30 дней.
Активация платежа и списание оплаты за проезд происходит одновременно.