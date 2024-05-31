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    16:35, 31 Май 2024 | GMT +6

    Новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт появился в Астане

    автобус
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Астане теперь доступен новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт CTS, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В рамках модернизации электронной системы оплаты проезда внедрен новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт, сообщили в CTS.

    Сервис сейчас доступен на 30 терминалах «Ю станция» по следующим 6 адресам:

    1. Д «Алем», проспект Богенбай батыр, 62;
    2. ТД «Асем», улица Ыкылас Дукенулы, 31;
    3. ТРЦ «Сарыарка», проспект Туран, 24;
    4. ТРЦ «Green Mall», улица Сыганак, 17Б;
    5. ТРЦ «MEGA Silk Way», проспект Кабанбай батыра, 62;
    6. Аэропорт, проспект Кабанбай батыра, 119.

    Работы по интеграции с другими стационарными терминалами продолжаются. По мере готовности терминальная сеть пополнения баланса транспортных карт будет расширяться.

    После пополнения баланса транспортной карты необходима активация платежа. Она осуществляется на планшете в салоне автобуса. Срок активации – 30 дней.

    Активация платежа и списание оплаты за проезд происходит одновременно.

    Теги:
    Регионы Транспорт Автобус Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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