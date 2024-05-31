Новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт появился в Астане

В Астане теперь доступен новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт CTS, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках модернизации электронной системы оплаты проезда внедрен новый способ моментального пополнения баланса транспортных карт, сообщили в CTS.

Сервис сейчас доступен на 30 терминалах «Ю станция» по следующим 6 адресам: 1. Д «Алем», проспект Богенбай батыр, 62;

2. ТД «Асем», улица Ыкылас Дукенулы, 31;

3. ТРЦ «Сарыарка», проспект Туран, 24;

4. ТРЦ «Green Mall», улица Сыганак, 17Б;

5. ТРЦ «MEGA Silk Way», проспект Кабанбай батыра, 62;

6. Аэропорт, проспект Кабанбай батыра, 119.

Работы по интеграции с другими стационарными терминалами продолжаются. По мере готовности терминальная сеть пополнения баланса транспортных карт будет расширяться.

После пополнения баланса транспортной карты необходима активация платежа. Она осуществляется на планшете в салоне автобуса. Срок активации – 30 дней.

Активация платежа и списание оплаты за проезд происходит одновременно.