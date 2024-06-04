РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:56, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Ночные автобусы появятся в Астане

    Ночные автобусы появятся в Астане
    Фото: CTS

    В Астане запускаются ночные маршруты, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании CTS.

    - С началом летнего периода, чтобы сделать город еще более удобным и доступным, планируется запуск ночных маршрутов №№ 201, 202, 203. Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 до 06:00, - сообщили в CTS

    Маршруты охватят основные транспортные хабы и соединят ключевые районы города.

    Более подробно о схемах маршрутов и расписании компания проинформирует ближе к запуску.

    Теги:
    Регионы Транспорт Автобус Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!