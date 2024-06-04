09:56, 04 Июнь 2024 | GMT +6
Ночные автобусы появятся в Астане
В Астане запускаются ночные маршруты, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании CTS.
- С началом летнего периода, чтобы сделать город еще более удобным и доступным, планируется запуск ночных маршрутов №№ 201, 202, 203. Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 до 06:00, - сообщили в CTS
Маршруты охватят основные транспортные хабы и соединят ключевые районы города.
Более подробно о схемах маршрутов и расписании компания проинформирует ближе к запуску.