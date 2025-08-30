РУ
    14-летний подросток признался в поджогах лесов в Португалии

    К 20 августа судебная полиция Португалии уже арестовала 52 человека по подозрению в поджогах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews..

    14-летний подросток из Сейдойнша в муниципалитете Фафе признался, что совершил несколько поджогов, в результате чего этим летом произошли пожары на севере Португалии. Он часто ездил в лесные районы на скутере, спичками разжигал костер и возвращался домой.

    Об этом сообщила судебная полиция Португалии.

    - Возможно, несовершеннолетний действовал из гнева и разочарования, учитывая его плохую успеваемость в школе и очевидную неустойчивость его социальных связей, - говорится в заявлении судебной полиции.

    Именно периодические пожары в этом районе стали причиной начала расследования.

    Судебная полиция Браги, проводившая расследование, передала дело в прокуратуру, которая затем передаст его в суд по делам семьи и детей.

    К 20 августа судебная полиция Португалии уже арестовала 52 человека по подозрению в поджогах. Данные, собранные информационным агентством Lusa, также показывают, что большинство арестов было произведено в августе.

    В пятницу утром в Португалии было зафиксировано 97 пожаров, но почти все они находились в процессе завершения.

    Ранее 48 человек задержали по подозрению в поджогах лесов в Испании.

